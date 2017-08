Mogi busca reabilitação no Paulista

Esportes

GERSON LOURENÇO

Com uma campanha irregular, o Vôlei Mogi faz hoje a primeira das últimas três partidas da etapa de classificação do Campeonato Estadual da categoria sub-21 e todas longe do Alto Tietê. O desafio inicial será frente ao Sesi, às 19h30, em Osasco – na Grande São Paulo. Os mogianos não vivem um bom momento na competição e voltam a atuar em busca da reabilitação. Na quinta posição do estadual, o time do técnico Didi possui apenas três vitórias e seis derrotas na competição. O rival de hoje é o terceiro colocado, com quatro vitórias e quatro derrotas.

Será mais um jogo duro para o time de Mogi já que o rival precisa de um resultado positivo para seguir na disputa de uma colocação melhor para a segunda fase do campeonato.

Hoje a liderança é do Campinas, que em dez partidas obtever apenas duas derrotas. Na vice-liderança aparece o Corinthians/Guarulhos, com seis vitórias e duas derrotas. E o São Caetano ocupa o quarto lugar, com três resultados positivos em sete confrontos.

A briga do Mogi é com o São Caetano, por isso o duelo de hoje é de grande importância. O problema é que o time mogiano reiniciou o campeonato com o retrospecto de três derrotas consecutivas.

A última foi diante do Corinthians, por 3 sets a 0 – parciais de 25/17, 25/13 e 25/21 – em duelo realizado no Ginásio Municipal Hugo Ramos, na última sexta-feira. Antes, o elenco do técnico Didi perdeu do Campinas e do São Caetano.

A recuperação mogiano, caso não ocorra hoje, pode acontecer nas duas última rodadas da primeira fase, quando o time vai enfrentar o São José e o Santo André, os últimos colocados da disputa.

Projetos

A Prefeitura de Suzano-SP passará a contar dentro dos próximos meses com o projeto “Vôlei Mania”. A apresentação da iniciativa, que incentiva a Educação e a inclusão social por meio do Esporte, foi realizada na última sexta-feira. Com direito à participação especial do desenhista Maurício de Sousa, idealizador da Turma da Mônica, o lançamento do programa lotou as dependências do Teatro Municipal “Doutor Armando de Ré”