Mogi busca reabilitação contra Paulistano

Comentários (0) Esportes Like



GERSON LOURENÇO

A série de três jogos consecutivos fora de casa não foi nada positiva para o Mogi/Helbor no Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016. O time do técnico Guerrinha encerra a sequência e vai tentar a reabilitação contra o Paulistano nesta quinta-feira (15), às 19h30, no Ginásio Antônio Prado Júnior, na Capital, em duelo válido pela sexta rodada do returno da primeira etapa. Nos dois primeiros duelos, derrotas frente ao América, em São José do Rio Preto, e diante do Franca, no último domingo.

Mesmo com os dois últimos resultados negativos e independente do resultado de hoje, os mogianos vão seguir na liderança da competição estadual – hoje com 26 pontos – 12 vitórias e duas derrotas.





O Mogi inicia a sua participação na rodada na terceira colocação. Nas primeiras posições estão Pinheiros, com 27 pontos, e Franca, com 26 – mas os times já jogaram em 15 partidas.

O rival de hoje também vai em busca da reabilitação. O Paulistano perdeu em casa, na última rodada, do Pinheiros por 91 a 90, e agora ocupa a quarta colocação, com 23 pontos – nove vitórias e cinco derrotas.

O técnico Guerrinha acredita que seu elenco tem totais condições de sair com uma vitória de São Paulo, mas salienta que o Paulistano também tem chances de arrancar uma vitória sobre o Mogi. “É uma equipe que joga muito no físico e tem jogadores experientes”, afirmou.

Após o jogo desta quinta-feira, o Mogi volta a jogar diante dos seus torcedores, neste sábado. Às 14h30, os mogianos recebem o Bauru, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.

Depois o grupo de Guerrinha se desliga do estadual e passa a pensar na Liga Sul-Americana. O Mogi viaja neste domingo para Comodoro Rivadavia, na Argentina, onde disputará a primeira fase da competição entre os dias 20 e 22 deste mês. Os rivais no grupo A são: o argentino Gimnasia de Comodoro, o uruguaio Defensor Sporting e o peruano Regatas Lima (PER).