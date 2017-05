Mogi busca reabilitação contra AABB

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Futsal agora terá mais três dias para se ajustar e tentar a reabilitação na sua quarta partida na Liga Paulista de Futsal. E não será fácil. O próximo duelo será diante da AABB, na Capital – atual vice-líder do grupo A da competição, com seis pontos em três partidas, nesta sexta-feira. O time mogiano “congelou” na tabela após a rodada do último final de semana, quando foi ao interior do Estado e perdeu do Indaiatuba, por 4 a 3, na noite da última sexta-feira. Com o resultado, o grupo do técnico Willer Fernandes caiu da terceira para a quarta colocação, com quatro pontos em três partidas.

Na liderança está o Magnus, com 12 pontos em quatro confrontos – 100% de aproveitamento. A AABB se manteve na segunda posição, enquanto o Indaiatuba pulou para op terceiro lugar após supaerar os mogianos.

O jogo com o Indaiatuba era para dar moral aos jogadores do Mogi. Era a chance para a equipe conquistar a segunda vitória consecutiva na principal competição do salonismo em São Paulo.

O Mogi pensava em aproveitar a situação do Indaiatuba, que na tabela de classificação ocupava a sexta posição do grupo A, com três pontos em quatro partidas.

O grupo mogiano sabia da dificuldade da tarefa. Principalmente porque o Indaiatuba vinha de derrota – foi superado pela AABB, por 3 a 1, na Capital, na sua última apresentação – e faria de tudo para buscar a reabilitação.

E jogaram. Com três minutos de partida o Mogi já perdia por 2 a 0. Na base da raça, os mogianos ainda procuraram um melhor resultado, mas cometeram erros individuais e sofreram o revés, por 4 a 3.