Mogi busca proteção à Serra do Itapeti

Cidades

ELIANE JOSÉ

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente retomou as análises do processo para a criação das Unidades de Conservação Ambiental da Serra do Itapeti, praticamente paralisado desde que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) solicitou a realização do levantamento fundiário sobre os imóveis da área de 5,1 hectares, sendo 96% em Mogi das Cruzes, 3% em Suzano e 1% em Arujá.

A notícia foi dada na quinta-feira última pelo secretário-adjunto de Estado do Meio Ambiente, Antonio Velloso Carneiro, ao secretário municipal de Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima. Nesta quarta-feira, ambos discutem um assunto que se arrasta há quatro anos, quando Mogi das Cruzes protocolou o pedido de criação das Unidades de Conservação Ambiental para ampliar a segurança de proteção à Serra do Itapeti, e garantir recursos como o ICMS Ecológico, hoje estimado em R$ 700 mil, para o desenvolvimento de projetos específicos de preservação desse exemplar da ameaçada Mata Atlântica.

Nas avaliações sobre a criação do decreto de lei que elevaria o status de conservação do Itapeti, a PGE solicitou detalhes das restrições ambientais que serão impostas no perímetro, bem como o levantamento de todos os imóveis existentes dentro dele. Na defesa pela continuidade do processo, o Estado e o Município, segundo Daniel de Lima, deverão mostrar que a Serra já é uma zona de proteção ecológica, protegida desde 1985, com a criação da lei específica de autoria do então deputado Mauricio Nagib Najar. “Como prometeu em visita feita a Mogi das Cruzes, o secretário Velloso determinou a retomada da avaliação desse processo, de importância para Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá, onde a Serra está localizada”.

No encontro de quarta-feira, deverá ser estabelecido o caminho a ser seguido pelos técnicos para se garantir a aprovação do decreto de lei, a ser sancionado, posteriormente, pelo governador do Estado, Geraldo Alckmin.

É longa a espera mogiana por essa medida. Desde 2013, o projeto é trabalhado pela Fundação Florestal. Um relatório feito pela entidade explica a urgência da matéria: hoje, a Serra do Itapeti é virtualmente protegida por diversas legislações ambientais. No entanto, como a porção de terra não está enquadrada em uma das categorias de Unidade de Conservação, nenhuma das legislações anteriores garante proteção verdadeira dos seus bens ambientais.

Sem isso, ainda, não há como promover uma gestão participativa no ordenamento e uso do espaço, e nem meios de se obter compensações ambientais pela instalação de empreendimentos e realização de obras, desde que, claro, elas sejam autorizadas no entorno da Serra.

Por fim, com as Unidades de Conservação, Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá vão receber um pouco mais na arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) Ecológico, pago aos municípios de acordo com a área coberta por Unidades de Conservação.

Daniel Lima, que já atuou na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e conhece bem esse processo, e hoje integra o Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente), está otimista. Porém, não consegue prever, quando, enfim, a legislação da Serra do Itapeti será atualizada.









Reserva deverá contar com cinco unidades de conservação

O decreto de Unidades de Conservação da Serra do Itapeti estabelece ferramentas legais de restrição do uso e compensação ambiental para a Serra do Itapeti. Ela consolida as leis vigentes, com quatro áreas delimitadas e acrescenta uma nova, a do Refúgio de Vida Silvestre Sagui-da-serra-escuro. Todo o território será administrado pelo Mosaico Itapeti-Tietê, uma entidade que será criada após a sanção da lei.

As demais áreas são o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, a Estação Ecológica Itapeti, a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Itapeti e a APA Várzea do Tietê. Cada uma dessas unidades ganhará um conselho consultivo e um plano de manejo, que ordenará os usos e as atividades passíveis em cada.

A Serra do Itapeti passou a ser tratada como área de proteção ambiental em 1985. Deve-se a essa lei a contenção da ocupação urbana na área, e o olhar muito atento do Ministério Público que conseguiu conter construções ilegais e o desmembramento de propriedades, principalmente, a partir do início dos anos 2000.