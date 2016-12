Mogi-Bertioga tem trânsito intenso nesta segunda-feira

DESTAQUE

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP 098) tem tráfego intenso de veículos na tarde desta segunda-feira (26), no sentido Bertioga. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), os trechos entre os quilômetros 62 e 64, 75 e 90 e 94 e 98 são os que apresentam maior lentidão e exigem paciência dos motoristas. Até as 16 horas desta segunda, mais de 10 mil veículos já utilizaram a via no sentido litoral. A expectativa é que o movimento seja intenso até as 20h. A rodovia deve receber até 20 mil veículos só nesta segunda-feira.

Ainda de acordo com o DER, o número de carros rumo ao Litoral é bem maior no Réveillon, comparado ao Natal, já que as famílias descem no dia seguinte à festividade. A descida para Bertioga foi tranquila durante todo o último fim de semana.