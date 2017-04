Mogi-Bertioga tem movimento abaixo do esperado durante a Páscoa

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) teve movimento abaixo do esperado durante o feriado prolongado de Sexta-Feira Santa. A previsão do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) era de que pelo menos 50 mil veículos utilizassem a via entre a última quinta-feira e domingo. Mas, segundo o órgão, o número não chegou a 45 mil. Mesmo com trânsito considerado normal nos quatro dias, a via registrou um acidente com vítima, ferida com gravidade leve. No mesmo período do ano passado, não houve ocorrências do tipo.

Na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), o volume de acidentes registrados entre a quarta-feira da semana passada e o domingo de Páscoa caiu em comparação a 2016. No ano passado, foram 16 casos contra 15 neste ano. Outro dado positivo é que o número de vítimas reduziu de sete para três. As ocorrências na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031) diminuíram em 50% do ano passado para 2017, passando de quatro para duas.

Nas oito rodovias atendidas pela 4ª Companhia de Policiamento Rodoviário, no período da Operação Semana Santa, foram registradas 582 autuações, entre infrações dinâmicas e estáticas582. Entre as infrações mais cometidas estão as que desrespeitam o artigo 167: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança”. Nestes casos são aplicadas medidas administrativas, com multa de R$ 195,23 e retenção do veículo, além de cinco pontos na habilitação do motorista. Contra o artigo 203 Inc V – “Ultrapassar pela contramão de direção em linha de divisão de fluxos opostos, em local devidamente sinalizado com linha dupla contínua amarela” – houve 82 infrações. Os motoristas foram punidos com multa de R$ 1467,35 e sete pontos na CNH. Com 10 infrações, o desrespeito ao artigo 230 Inc XVIII – “Conduzir o veículo em mau estado de conservação e/ou segurança” -, os motoristas foram multados e tiveram o veículo retido, e ainda vão pagar R$ 195,23 pela autuação e perder cinco pontos na habilitação.