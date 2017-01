Mogi-Bertioga tem 40km de trânsito intenso neste sábado

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP 098) registra 40 quilômetros de trânsito intenso, entre 58 e 98, na tarde deste sábado (7), no sentido litoral. Em todo o trecho, o ponto mais caótico é o km 63, quando o motorista precisa parar o veículo. Quem deixar Mogi das Cruzes nesta tarde vai demorar, em média, uma hora para chegar à Bertioga, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Ainda segundo o DER, os trechos dos km 68, 77, 91 e 98 também são os mais prejudicados com a quantidade de veículos, porém, não registram parada, apenas lentidão. Entre o meio-dia e as 13 horas, 1.032 carros desceram no sentido Bertioga. O acumulado desde a meia-noite já ultrapassa os 9,1 mil veículos rumo o litoral. No sentido Mogi da rodovia o trânsito flui normalmente.