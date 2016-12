Mogi-Bertioga tem 40 km de trânsito intenso, diz DER

DESTAQUE

NATAN LIRA

A Rodovia Mogi-Bertioga tem 40 quilômetros de trânsito intenso na tarde terça-feira (27), no sentido Bertioga, segundo o Departamento de Estradas de Rodagens (DER). O motorista que for utilizar a via para descer até o Litoral Norte deve ter paciência, porque a viagem de Mogi até Bertioga deve durar, em média, três horas e quarenta minutos. Até as 15 horas desta terça, 9.800 veículos já haviam passado pelo posto da Polícia Rodoviária, em Bertioga. A expectativa é que este número dobre, até o final do dia. Até o sábado (31), são esperados mais de 62 mil carros na rodovia, só no sentido Litoral.

Ainda segundo o DER, o movimento deve continuar intenso até a manhã de quinta-feira. A partir daí, o tráfego deve diminuir. No retorno do feriado de Réveillon, no domingo (1º), o motorista também deverá enfrentar congestionamento durante todo o dia.









O cenário de tráfego intenso na via começou na manhã desta segunda-feira (26). Durante todo o dia, mais de 15,5 mil carros foram rumo a Bertioga.