Mogi-Bertioga deve ter trânsito intenso neste sábado

DESTAQUE

Quase 60 mil veículos devem acessar o litoral pela Mogi-Bertioga durante o feriado prolongado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. O fluxo hoje deve ser maior no período das 7 às 12 horas. O retorno, na segunda-feira, deve ser de trânsito intenso das 14 às 23 horas. O movimento ontem, apesar de dentro do esperando para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER),

A Rodovia Ayrton Senna deve receber movimento intenso hoje, das 8 às 12 horas. A expectativa da Ecopistas, concessionária que administra a via, é de 150 mil a 200 mil veículos passem pela praça de pedágio em Itaquaquecetuba. No retorno a São Paulo, o maior fluxo de veículos deve ser das 15 às 19 horas da segunda-feira.

Os serviços municipais e essenciais funcionarão normalmente durante todo o feriado prolongado de 1º de Maio. Na área da saúde, as UPAs 24 horas do Rodeio (avenida Pedro Romero s/nº) e do Oropó (Avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) atenderão a população para casos de urgência e emergência. As unidades 24 horas de Jundiapeba e Jardim Universo; o Pró-Criança, que fica no Mogilar, e o Ambulatório Infantil do Hospital Municipal, no distrito de Braz Cubas, também atenderão normalmente a população. Para remoção de pacientes, a Cure 192 funcionará ininterruptamente.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização manterão o atendimento 24 horas para casos como Lei do Silêncio e Lei Seca, entre outras. O telefone para denúncias é o 153. Para quem deseja fazer compras, o Mercado Municipal abrirá no sábado das 7 às 16 horas, no domingo e na segunda, o atendimento será das 7h às 12h. As feiras livres e o Mercado do Produtor funcionarão normalmente.

O Parque da Cidade funcionará todos os dias das 7h às 19 horas, enquanto o Centenário e Leon Feffer funcionam das 6 às 18 horas.