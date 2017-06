Mogi-Bertioga deve ter trânsito intenso das 7 às 18 nesta quinta-feira

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

O motorista que acessou a Mogi-Bertioga (SP-098) até as 18h30 desta quarta-feira (14), apesar do tráfego intenso, não enfrentou congestionamento ou pontos de paradas. A via registrava lentidão apenas no trecho de serra. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), até o início da noite, 3,5 mil veículos já haviam utilizado a estrada para chegar ao litoral. A expectativa era de que o número fosse aumentando gradualmente durante a noite e chegasse a cerca de 5 mil carros.

Nesta quinta-feira (15), o maior movimento é esperado das 7 às 18 horas, no sentido Bertioga. No retorno, o trânsito mais intenso está previsto a partir das 10 horas de domingo até as 2 horas de segunda-feira. Durante os quatro dias de operação, mais de 56 carros devem acessar o litoral.

Na Ayrton Senna é esperado tráfego intenso entre 8 e 13 horas de hoje. A Rodovia deve receber entre 180 mil e 231 mil veículos no feriado de Corpus Christi somente na Praça de Pedágio de Itaquaquecetuba. No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 13 às 18 horas de domingo.

O número deve ser ainda maior na Rodovia Presidente Dutra, onde mais de 280 mil veículos são esperados no trecho paulista entre a zero hora de quarta-feira e a meia-noite de quinta. Hoje, o volume de veículos deve apresentar aumento das 7 às 13 horas, com a entrada de 7 mil automóveis a cada hora. No retorno, o tráfego tende a ser maior no domingo, das 16 às 20 horas, com o acesso de oito mil carros a cada hora.

O feriado altera a rotina de serviços da Cidade (confira quadro abaixo).