Mogi-Bertioga deve receber mais de 15 mil veículos nesta sexta-feira

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A Rodovia Mogi-Bertioga deve receber mais de 15 mil veículos no sentindo litoral nesta sexta-feira (21), segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A expectativa do órgão é de que cerca de 80 mil carros circulem pela via durante o feriado prolongado de Tiradentes. Quem optou em descer a Serra do Mar antes das 19 horas de ontem não encontrou trânsito intenso. Até o horário, 4,9 mil carros, dos 9.658 esperados para o dia já tinham seguido à praia. O trânsito deveria ficar intenso no final da noite desta quinta-feira e início da madrugada de hoje.

A expectativa para o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto é de que 160 mil a 202 mil veículos deixem a Capital passando pela praça de pedágio de Itaquaquecetuba. O movimento de veículos deve ser mais intenso entre 8 e 13 horas de hoje. No retorno a São Paulo, no domingo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos entre 15 e 20 horas.

Pela Presidente Dutra, 265 mil veículos devem deixar a Capital Paulista entre a zero hora de ontem e a meia-noite de hoje. O horário de maior movimento deve ser das 7 às 13 horas durante o Dia de Tiradentes. Na volta, o trânsito mais intenso está previso para o período entre 16 e 20 horas.

Os serviços em Mogi também sofrem alteração com o feriado. O Mercado Municipal deve abrir das 7 às 12 horas hoje, e das 7 às 19 horas amanhã. No quatro abaixo, é possível conferir como funcionam os parques, o atendimento na saúde, além das feiras livres e demais serviços.

ABRE E FECHA NO FERIADO DE TIRADENTES EM MOGI Serviço Sexta Sábado Mercado Municipal Das 7h às 12h 7h às 16h Prefeitura fecha fecha Câmara Municipal fecha fecha Postos de Saúde 24h abrem abrem Parques Leon e Centenário Das 6 às 18h Das 6 às 18h Parque da Cidade Das 7 às 19h Das 7 às 19h Feiras-Livres normal normal Mogi Shopping Lojas: das 14h às 20h. Alim., Lazer e Serv.:normal normal EDP São Paulo fecha fecha Correios fecha Alguns abrem Cemitérios Das 8 às 18h Das 8 às 18h