Mogi batalha pelo quinto lugar nos abertos

GERSON LOURENÇO

Mogi das Cruzes aparece na quinta colocação na classificação geral da 80ª edição dos Jogos Abertos do Interior, após cinco dias de competições, no município de São Bernardo do Campo – Região do Grande ABC. A delegação mogiana soma o total de 49 pontos, com São José do Rio Preto (45) e Sorocaba (43) na briga direta pela posição. Os donos da casa lideram a 1ª Divisão, com 108 pontos, seguidos por Piracicaba (103), São José dos Campos (93) e Santos (59). Na 2ª Divisão, Guararema é a melhor colocada entre os municípios do Alto Tietê, com 13 pontos e no 11º lugar; Poá (42º), com quatro pontos.

Os pontos foram computados após o término de nove modalidades. Da delegação de Mogi, destaque para o basquete feminino e o kickboxing, terceiros colocados, ginástica rítmica feminina, kickboxing feminino, luta olímpica (fem. e masc.) e vôlei de praia – todos com a quarta colocação.

A equipe de judô fechou os Jogos com o 5º lugar no feminino e o 6º no masculino, enquanto o vôlei de praia masculino acabou no 6º lugar, e o futsal masculino, em 7º. E Guararema se destacou na ginástica rítmica, com o 5º lugar na classificação final da 2ª Divisão – por conta da grande atuação da ginasta Claudia Pozzi da Silva, campeã no individual nas categorias mãos livre e bola, além do terceiro lugar nas maças – campanha que valeu o segundo lugar no individual geral.





Guararema ainda foi campeã no vôlei de praia feminino, com vitória sobre Sertãozinho. E a delegação de Poá obteve o sexto lugar na luta olímpica feminino e o 8º no masculino.

No quadro de medalhas, Mogi aparece na 7ª colocação, com uma de ouro, três de prata e 14 de bronze das modalidades luta olímpica, kickboxing, ciclismo, tênis de mesa e ginástica rítmica.