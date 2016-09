Mogi atropela Bauru no Hugão

Comentários (0) Esportes Like

O Mogi /Helbor bateu o Bauru por 91 a 52 ontem, no Ginásio Hugo Ramos, pelo segundo turno do Campeonato Paulista. Os mogianos já abriram vantagem sobre o adversário no início da partida e se mantiveram à frente com larga diferença durante os 40 minutos. No primeiro turno, o time de Guerrinha já tinha ganhado dos bauruenses, mas com o time da base. Ontem, porém, o elenco de Demétrius estava completo. Com o resultado, os mogianos somam 13 vitórias em 16 jogos na competição e se mantêm no topo da tabela.

O Mogi das Cruzes/Helbor viaja hoje para Comodoro Rivadavia, na Argentina, onde disputará a primeira fase da Liga Sul-Americana nos dias 20, 21 e 22. Também estão no mesmo grupo (A) que os mogianos os donos da casa, Gimnasia de Comodoro (Argentina), o Defensor Sporting (Uruguai) e o Regatas Lima (Peru).

O cestinha do jogo foi o pivô Caio Torres, com 24 pontos. Além dele, os maiores pontuadores do Mogi das Cruzes/Helbor no jogo foram também o ala Jimmy Dreher, com 18 pontos, e o ala e capitão Shamell Stallworth, com 13 pontos.