Mogi anuncia mais 420 beneficiários de moradias

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



DANILO SANS

A Prefeitura anunciou nesta segunda-feira (19) os nomes de 420 beneficiados com unidades habitacionais do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, do Governo Federal. São famílias que haviam sido incluídas no Cadastro de Habitação de Interesse Social, em 2009, e que poderão, até o final do ano, se mudar para dois dos cinco novos empreendimentos em construção na Avenida Kaoru Hiramatsu, na Porteira Preta. Até o final do ano, mais 820 famílias serão contempladas.

O anúncio foi feito pelo prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD), no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), no Nova Mogilar. Os contemplados não sabiam exatamente o teor da reunião e se emocionaram bastante quando receberam a informação de que tinham sido selecionados.





“Nós estamos falando de famílias constituídas de pai, mãe ou, às vezes, de uma mulher que é arrimo de família. Só quem mora de aluguel sabe o que é esse sacrifício, o que é se preocupar com reajustes, com a possibilidade de o proprietário pedir o imóvel de volta”, ressalta o prefeito.

Após este primeiro momento, as famílias precisam cumprir alguns trâmites burocráticos para realizar a mudança, que deve acontecer, segundo estima Bertaiolli, dentro de 60 ou 90 dias.

Os condomínios Itapety e Ipê são dois dos cinco empreendimentos habitacionais com entrega programada na Avenida Kaoru Hiramatsu. O primeiro possui 200 unidades e vai beneficiar 171 famílias da demanda geral e 29 da demanda específica (10 idosos, 10 deficientes e 9 moradores de áreas da Vila Estação, considerada como de risco e de interesse social). Já o Ipê tem 228 unidades e beneficia 178 famílias da demanda geral e 42 da específica (11 idosos, 11 deficientes e 20 moradores da Vila Estação).

Cada apartamento está avaliado em R$ 120 mil. As famílias beneficiadas encontram-se na faixa 1 do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, com renda de até R$ 1,8 mil mensais. As parcelas dos imóveis consomem entre 10% e 25% da renda bruta familiar, oscilando entre R$ 80,00 e R$ 270,00. No total, a Prefeitura de Mogi entregou, nos últimos oito anos, 4 mil unidades habitacionais do tipo; outras 1.240 (incluindo os novos apartamentos anunciados ontem) estão previstos até o final do ano.

A região da Avenida Kaoru Hiramatsu está sendo reurbanizada pela Prefeitura. A via, em processo de duplicação, ganhará, além das 1.240 unidades habitacionais, duas novas creches (já entregues), uma unidade do Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. Tudo deve ser entregue até o final deste ano.

Emoção

A cerimônia de anúncio dos 420 aprovados nos empreendimentos Ipê e Itapety, do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, foi marcada pela emoção daqueles que poderão, finalmente, realizar o sonho da casa própria. Inscrita no Cadastro de Habitação de Interesse Social em 2009, a técnica de enfermagem Nathalia Luiza de Jesus Santos, de 25 anos, já espera passar o próximo Natal no apartamento novo.

“Valeu a pena a espera”, comenta. Atualmente, ela mora na casa dos sogros com o marido, com quem é casada há oito anos, e a filha. “É um sonho poder morar num lugar que é nosso”, completa.

A dona de casa Priscila da Silva de Oliveira Julio, de 30 anos, afirma que já tinha desistido de esperar pela casa própria. “Foi uma surpresa muito boa”, conta. Ela reside com o marido e duas filhas na região revitalizada do Córrego dos Canudos, na casa do pai.

Quando ela realizou o cadastro, em 2009, a filha mais velha – hoje com 9 anos – ainda era uma criança de colo. Priscila está grávida e espera que o novo integrante da família já possa nascer na casa própria. O marido, Adriano Pereira dos Santos, de 32 anos, auxiliar de produção, diz que está preparado para iniciar “uma vida nova” no apartamento. “É um sonho que a gente sempre teve”, finaliza.

De 2011 até o final deste ano, a Prefeitura terá entregue 5.240 unidades habitacionais a famílias de baixa renda de Mogi. Por enquanto, não há previsão de novos condomínios, mas o prefeito Marco Bertaiolli (PSD) afirma que a Cidade tem espaços e pediu para que o próximo chefe do Executivo continue com a expansão do programa. “Espero que a nova Administração faça isso respeitando o cadastro de 2009, que mantivemos desde o primeiro ano do meu governo”, ressalta.