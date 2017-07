Mogi amplia medalhas nos Jogos Regionais

Esportes

Mogi das Cruzes obteve mais medalhas ontem, nas disputas dos Jogos Regionais, que acontecem em Caraguatatuba. Os destaques do dia foram as equipes de tênis de mesa e de natação.

No tênis de mesa sub-21, Mogi ficou com o título geral no feminino e com o terceiro lugar na disputa masculina. Além disso, a cidade também foi destaque nas competições individuais da modalidade. No feminino, em uma final entre duas atletas mogianas, Fabiana Shintate ficou com a primeira colocação e Maitê Sanmartin foi a vice. No masculino, Felipe Miua conquistou a medalha de ouro. O outro representante da cidade, Thiago Murakami, foi o sexto colocado.

A natação de Mogi também brilhou, conquistando 41 medalhas. Foram 18 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 9 de bronze. A equipe feminina foi a campeã da disputa e a masculina ficou com o vice-campeonato geral.

Na ginástica rítmica feminina, Mariana Souza ficou com o primeiro lugar na prova de fitas, enquanto Maria Eduarda Machado foi a segunda nas mãos livres. Júlio Souza terminou na quarta colocação nas maças e com o quinto lugar na categoria bola.

Nas modalidades coletivas, as equipes de handebol venceram seus jogos e continuam na briga por medalhas. No feminino, Mogi bateu Canas por 22 a 11. Na sequência, o time masculino superou Caçapava por 30 a 16.

Já no basquete feminino, as mogianas não tiveram dificuldades para passar por Paraibuna, por 83 a 13. Na malha, mais uma vitória mogiana. A equipe superou Taubaté por 212 a 166.

O xadrez também teve destaque. Nas disputas da manhã, a equipe feminina venceu Caraguatatuba por 4 a 0, enquanto o time masculino bateu Paraibuna por 3,5 a 0,5. Nas competições de segunda-feira, os homens venceram Guararema por 4 a 0, enquanto as mulheres superaram Taubaté pelo mesmo placar.