Mogi amanhece sem trens e ônibus

Cidades, QUADRO DESTAQUE

Terminais sem ônibus e estações sem trens em circulação. Este era o panorama de Mogi das Cruzes, hoje pela manhã, no dia da greve geral programada por sindicatos para protestar contra as reformas trabalhista e da Previdência Social. A paralisação de motoristas e cobradores, contrariando as decisões judiciais que determinavam a operação do transporte coletivo na Cidade e também na Região, ocorreu com alguns poucos incidentes, durante a madrugada, segundo informações obtidas por O Diário.

Conforme informações da Prefeitura, alguns coletivos chegaram a sair das garagens das empresas que operam as linhas municipais. Porém, devido a incidentes – os ônibus teriam sido atingidos por pedradas -, as empresas mandaram recolher os coletivos. Segundo o Sindicato dos Motoristas, ainda não se sabe se os ônibus voltarão a circular e, caso ocorra, o horário da retomada do trabalho.

No começo do dia, algumas pessoas procuraram as estações de trens e de ônibus, mas ao tomarem conhecimento de que os veículos não circulariam, devido a greve, decidiram retornar às suas residências, lamentando o fato de terem acordado cedo e não terem conseguido se dirigir aos locais de trabalho.

Ainda no período da manhã, circularam alguns ônibus para a Capital, que serviram como opção para quem precisou se dirigir a São Paulo.

No Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, havia alguns ônibus nas baias, mas não havia informação se eles sairiam para cumprir seus trajetos. Por volta de 8 horas, muitos trabalhadores retornavam a pé para para suas casas, ao tomarem conhecimento da falta de condução para deixar o Terminal.

Sem ônibus, as ruas centrais de Mogi das Cruzes apresentavam um movimento abaixo do normal.A cena curiosa, captada pelas câmeras da TV Diário, mostrou várias composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos paradas no local onde a empresa costuma higienizar os trens. Enfileiradas, as composições totalmente paralisadas, formavam uma imagem muito diferente do que os passageiros costumavam encontrar no dia a dia.

Prefeitura

O expediente na Prefeitura de Mogi está ocorrendo normalmente, embora alguns setores já registrem ausências de funcionários. Ainda não há informações se devido a adesão à greve, ou se devido a fala de coletivos para que pudessem chegar ao trabalho.









Por volta de 9 horas, a Coordenadoria de Comunicação deverá divulgar um balanço geral da situação no Município, mas já se sabe que os setores de Saúde, Obras e Educação, estariam funcionando normalmente. O balanço dirá se algum setor do Município foi afetado mais profundamente pela paralisação, concentrada, principalmente, no setor de transportes.