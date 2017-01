Mogi abre o Festival de Verão no dia 19

Caderno A - Capa

No próximo dia 19 de janeiro terá início a programação oficial do 4º Festival de Verão de Mogi da Cruzes. O evento, que se estende até o dia 29 de janeiro, reúne atrações de diferentes segmentos culturais, com destaque para música, cinema, teatro, dança e fotografia. O festival será realizado dentro de espaços culturais do município, como Centro Cultural de Mogi das Cruzes, Teatro Vasques, Terminal Central e Centro de Artes e Esporte Unificado – o CEU das Artes, na Vila Nova União. Todos os eventos têm entrada gratuita.

“O Festival de Verão deste ano chega com um modelo diferente de anos anteriores. Em virtude do difícil momento econômico e a necessidade de cortarmos gastos, optamos por fazer um Festival dentro dos espaços culturais que já temos, o que dispensa gastos com montagem de palcos e estrutura e, na programação, temos atividades e artistas locais”, explica o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, complementando que, desta maneira, o Festival de Verão deste ano será realizado com custo zero para a Prefeitura de Mogi das Cruzes.









Uma dos destaques da programação será o lançamento de CDs de artistas que fizeram suas gravações no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM). É mais uma oportunidade, portanto, para os artistas locais, que já foram contemplados com a gravação gratuita de suas obras. Assim, serão lançados dentro da programação do Festival os CDs “Brega Sim, Trash Não”, de Carlos Mello, “Espelho”, do Topsy Turvy, “Amarantos”, de Dani Dias e “Caipirerê”, de Paulo Henrique (PH).

O festival também vai contar com a apresentação de corpos permanentes da Prefeitura de Mogi das Cruzes, como o Quarteto de Cordas e o Quinteto de Metais, que fazem parte do projeto Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes. Além disso, os amantes da sétima arte poderão conferir uma mostra de curtas-metragens, que será realizada no dia 20 de janeiro, no Centro Cultural.

O teatro infantil, que já faz parte da programação permanente do Centro Cultural, sempre aos domingos, às 11 horas, também entra na programação do Festival de Verão, com duas apresentações: no dia 22 de janeiro a Cia. Clara Trupi de Ovos y Assovios, apresenta o teatro infantil “Nuviô ou quero cê balão” e, no dia 29, a Cia. Tearts lança o projeto especial “O Pequeno Príncipe”.

Oficinas e Artes Visuais

Algumas atrações do Festival, que não são apresentações pontuais, já estão em andamento. É o caso, por exemplo, das Oficinas de Férias do CEU das Artes, que tiveram início nesta semana. São diversas aulas e práticas de modalidades esportivas e culturais, todas com participação gratuita. A grade inclui zumba, ginásticas variadas, futsal feminino, step, recreação, jogos de tabuleiro, treinamento de vôlei, danças urbanas, artesanato em jornal, violão e percussão, coral, pintura em pano de prato, flauta, cinema, além da quadra do espaço, que fica disponível, com horários para basquete, vôlei e futsal livre. Os interessados podem ligar no 4725-4398.

Outra ação não pontual do Festival de Verão e que já terá início neste domingo são as mostras de artes visuais. A primeira será a exposição Monte Fuji, que será realizada no Casarão do Chá, das 9 horas às 17, por oito domingos consecutivos, encerrando-se, portanto, no dia 26 de fevereiro. Já entre os dias 15 de janeiro e 5 de fevereiro, o Centro Cultural recebe a mostra Nando – 3D Now!, que ficará aberta para visitação de terça a domingo. De 16 de janeiro a 13 de fevereiro, por fim, estará aberta a mostra fotográfica Eu Grito, no hall do Terminal Central. Trata-se de uma mostra coletiva dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).