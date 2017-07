Modernidade no trabalho

Artigos

Norberto Chadad

À medida que a tecnologia avança, mais as pessoas se distanciam. Este é um fato cruel. No tempo em que as comunicações não tinham a facilidade atual, as pessoas procuravam umas às outras para trocar ideias pessoalmente ou, no máximo, usavam o telefone. Hoje, profissionais sentados lado a lado trocam mensagens durante o expediente com muita naturalidade sabendo que certamente, mais rápido e produtivo, seria o diálogo “olho no olho”.

Nós que trabalhamos com recursos humanos e temos “paixão por pessoas”, não podemos nos deixar levar por esta, que é uma dura realidade. É preciso preservar o quanto possível o contato pessoal e a troca de informações. Ter interação.

Um novo fato que vem causando inúmeros problemas no ambiente de trabalho é o vício no uso do celular. Existem empresas que proíbem o uso do aparelho no horário de expediente, porém com esta ação, estão, aparentemente, cerceando a liberdade dos profissionais. Entretanto, se chegaram a este ponto, sem dúvida foi porque constataram a utilização indevida e exagerada do telefone móvel. O bom senso deve sempre prevalecer.

Uma coisa é certa: o uso constante do celular faz com que o profissional não foque nas funções que desempenha, causa atraso produtivo, diminui resultados e, em casos extremos, acarreta em desavenças no ambiente de trabalho. Uma citação curiosa de um conhecido empresário diz: “Você já pensou se os jogadores de futebol entrassem em campo com celular?”.

Em paralelo menciono a utilização indiscriminada da internet no local de trabalho. É sabido que as redes sociais são consideradas hoje importantes ferramentas em muitas áreas, caso do RH, pois os perfis dos profissionais estão disponíveis para consultas. Porém, seu uso abusivo traz problemas à produtividade e é fácil notar postagens de assuntos pessoais alternados indevidamente com assuntos profissionais.

No momento que vivemos, a verdade é que devemos raciocinar muito, pois o desemprego está ‘batendo à porta’ e há lugar apenas para poucos e bons. A dedicação e o compromisso são diferenciais em situações como esta. “No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo: ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz.” – Citação de Ayrton Senna.

Norberto Chadad é engenheiro metalurgista e CEO da Thomas Case & Associados