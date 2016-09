Moacyr Franco é atração deste domingo na ExpoMogi

Comentários (0) Cidades Like

A ExpoMogi 2016 chega ao fim neste domingo com uma programação eclética para atender ao público. Os portões abrem às 11 horas, no Pró-Hiper Mogilar, com entrada franca, e só fecham às 23 horas, com opções culturais, de negócios e cultura e lazer.

Uma das atrações deste último dia de festa é o Encontro de Fuscas e Carros Antigos, que promete movimentar o espaço a partir das 11 horas. Às 12h30 e 15 horas, tem o espetáculo infantil “Bibi é linda”, com Zapt Teatro de Bonecos.





Os shows começam mais cedo e são direcionados principalmente para o público da melhor idade. Às 18h30, o saxofonista Barbosa abre o palco que recebe, às 20 horas, o cantor e humorista Moacyr Franco.

E para quem não quer passar o domingo na cozinha, a ExpoMogi é uma ótima opção gastronômica. São mais de 30 estandes de alimentação, com cardápio variado da culinária espanhola, japonesa, árabe, mineira e popular. A maior parte das barracas são comandadas por entidades sociais e culturais, com renda revertida para os projetos desenvolvidos na cidade. O consumo de bebida alcoólica requer cadastro antecipado no estande que conta com a participação de atiradores do Tiro de Guerra.

Durante todo o dia, os visitantes poderão conferir ainda a exposição de artes e artesanatos, que inclui também flores e uma ala dedicada à literatura.

No Pavilhão Empresarial, um dos destaques é o outlet, com empresas comercializando produtos a preço de custo. Expositores das áreas de turismo, agricultura, comércio, hotelaria, educação e muitos outros segmentos apresentam produtos e serviços ao público. Na sua sétima edição, a ExpoMogi se consolida como a maior feira de negócios do Alto Tietê.

“Mais da metade dos expositores conseguiu recuperar o investimento na feira já no primeiro dia de evento, o que é um resultado bastante positivo. A ExpoMogi tem uma circulação muito grande de público e isso é favorável para as empresas que conseguem apresentar os seus produtos e serviços”, ressalta Silvio Moraes, diretor de Eventos da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), que realiza a ExpoMogi em parceria com a Prefeitura Municipal e patrocínios de Lina Materiais Elétricos, Sincomércio, Shibata Supermercados e NGK.