Miyake inicia 3º mandato na presidência do Crosp

O cirurgião-dentista Claudio Miyake toma posse para seu terceiro mandato consecutivo como presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) na próxima quinta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A meta do mogiano é aprofundar o diálogo com as diversas esferas do poder público e da iniciativa privada, para que haja maior valorização da odontologia e mais oferta de atendimento em saúde bucal para a população. As ações de fiscalização da ética e do exercício legal da profissão também deverão ser ampliadas.

Desde que assumiu o Conselho, que congrega 130 mil profissionais em todo Estado de São Paulo, as equipes do Crosp, em conjunto com a Polícia Civil, fecharam o cerco às pessoas que atuavam ilegalmente e à comercialização irregular de aparelhos ortodônticos falsos e dos clareadores dentais clandestinos. Para expandir ainda mais as ações, atualmente ele mantém tratativas com o Ministério Público do Estado de São Paulo para assinatura de um termo de cooperação técnica entre os dois órgãos.

Miyake destaca ainda que tem buscado maior aproximação com o setor público. Nesse ano de 2017, ele e outros representantes do Conselho iniciaram visitas às prefeituras paulistas para que sejam feitas parcerias de ampliação das ações de saúde bucal nos municípios, assim como já ocorre em âmbito estadual.

Além disso, será dada continuidade às ações de apoio direto aos cirurgiões dentistas em todo Estado de São Paulo. Miyake criou o Programa Integração, que já levou palestras de orientação sobre ética e exercício legal da profissão a mais de uma centena de municípios paulistas e ainda inaugurou a Casa da Odontologia Paulista, um espaço destinado a oferecer capacitação e informação aos profissionais da Saúde Bucal

Ele também destaca que, neste ano, o Conselho realizou a aplicação do Teste de Progresso, que vai avaliar alunos, professores e faculdades de Odontologia. “Queremos que os novos cirurgiões dentistas estejam preparados para ingressar no mercado”, aponta.