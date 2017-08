Missão da UMC: formar e transformar

Artigos

Regina Coeli Bezerra de Melo

reitoria@umc.br

As aulas do segundo semestre começaram há poucos dias e, com elas, uma saudável inquietação move as pessoas que atuam no ensino superior: quem são, o que desejam e como atuam os profissionais que temos formado nos últimos anos? Quais são os pilares que sustentam uma carreira bem-sucedida nos dias de hoje? Líderes, técnicos, empreendedores, focados, proativos? Afinal, qual é a responsabilidade dos professores, coordenadores de curso e corpo diretivo da instituição na formação global deles?

São questionamentos como estes que estão sempre muito presentes na rotina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e que, ao longo dos anos, têm formatado o nosso trabalho, aliados ao de quase 55 anos de história no mercado da educação. Eles que nos levam à reflexão que, consequentemente, geram mudanças na forma de ensinar com os olhos voltados na preparação dos nossos estudantes para um novo e importante momento em suas vidas: a carreira profissional.

Porque formar significa estar atento às pessoas e ao movimento do mercado de trabalho, atuar em sintonia com ferramentas modernas disponíveis no mercado e mostrar a direção certa para os futuros profissionais. Este conjunto de fatores tem o poder de transformar as pessoas e lhes dar a possibilidade de realizar sonhos, além de enfrentar o desemprego e a desigualdade e impulsionar a economia, gerando riquezas para o país e modificando a vida da comunidade como um todo.

É o que a UMC tem feito nos últimos anos: fomentar um ambiente de aprendizado para os nossos alunos que não contemple apenas ensinar os fundamentos da profissão e a parte técnica em si, mas sim, ampliar a gama de conhecimentos de forma a prepará-los para um novo momento em suas vidas, no qual a capacidade de iniciativa será essencial para o êxito profissional deles, ou seja, despertando a face empreendedora de todos os envolvidos na aprendizagem.

Esse processo se dá por meio de programas de ensino que aproximam os discentes da realidade profissional e o incentivam a desenvolver trabalhos de conclusão de curso ou a participar de atividades extracurriculares, por exemplo, que abordam situações reais vivenciadas no mercado de trabalho; que não apenas discorram sobre um assunto da área do curso, mas que apontem soluções e proponham ações com objetivo de melhorar e estudar mais a fundo os processos. E mais: a pesquisa científica é um fator muito presente em todos os cursos da UMC e na vida acadêmica dos seus alunos, pois ela se comunica com a sociedade e promove com ela uma troca de conhecimento sensível e eficaz aos avanços e problemas da comunidade.

Regina Coeli Bezerra de Melo é reitora da Universidade de Mogi das Cruzes