Missa relembra chacinas em Mogi e emociona familiares

ELIANE JOSÉ

“A justiça de Deus não é vagarosa para quem espera com fé no coração”

Mães Mogianas Lutando pela Justiça

Na noite desta terça-feira (24), anterior à divulgação de um violento balanço das chacinas de Mogi das Cruzes, que mataram 24 pessoas e feriram 16 entre os anos de 2014 e 2015, uma missa de ação de graças emocionou mães e irmãos de uma parte dessas vítimas, na Catedral de Santana. Foi uma celebração pelo segundo ano consecutivo, realizada na mesma data e dedicada a quem segue um dos pilares da filosofia cristã e tem “sede por justiça” e, portanto, é um “bem-aventurado”.

Na Catedral, estavam avós, tios, primos vestidos com a camiseta branca, estampada com fotografias das vítimas. As mães entraram na igreja com um grande cartaz, também com retratos dos jovens mortos e o dizer de esperança, símbolo do grupo Mães Mogianas, que se reúne semanalmente na Paróquia São João Batista, no Mogi Moderno. Havia algumas lideranças de movimentos sociais.

Na homilia, o bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, consolou as famílias e exortou a conscientização sobre a responsabilidade da sociedade pelo que acontece com apenas um de seus integrantes, costurando uma reflexão a partir das leituras dos dois trechos do Evangelho. Um deles reproduziu passagem bíblica descrita por Marcos e Mateus, quando alguém diz ao Cristo: “Tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora” e Jesus indaga: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?”, inscrevendo o sentido filosófico de conceitos como humanidade e fraternidade e a força dos laços para além do sangue.

O bispo diocesano incentivou a luta das famílias das vítimas pela justiça. “O rumo dado por Jesus e por Deus é a partir dos ‘pequenos’, dos pobres, e para protegê-los precisamos de construtores da paz… Por isso, quem tem sede de Justiça somente será saciado quando ela for realizada. Esse deve ser o nosso esforço em buscar a Justiça, em nome desses meninos e dos que sofrem injustiças”.

A paz é fruto da justiça, disse, antes de ponderar: “Esses meninos por quem estamos rezando nos ajudam a nos manter unidos, a buscarmos a paz e a justiça social. É preciso não esquecer: felizes são os que têm fome e sede de Justiça”.

Esse corpo de união em torno do mesmo objetivo – registrar a violência praticada contra jovens das periferias e esclarecer as mortes que, segundo testemunhas, foram praticadas por mais pessoas além dois policiais militares detidos no Presídio Romão Gomes, em São Paulo, foi lembrado em outros momentos.

A professora e ex-vereadora Inês Paz (PSOL) leu o nome das vítimas antes do início da missa. Ela lecionou para alguns desses garotos e para algumas das mães deles. “Essa missa é para dizer que eles continuarão sempre presentes em nossas vidas, em nossos corações e em nosso espírito”. Já Lucimara dos Santos, em nome do grupo Mães Mogianas, agradeceu: “Quando vocês vêm até aqui (à missa), nós temos a esperança, nós voltamos a acreditar e lutamos só para que as pessoas sejam presas, nós queremos é ter paz”.









Um balanço das mortes registradas entre 2014 e 2015 foi divulgado ontem, pelo portal de notícias G1 de Mogi das Cruzes. Na lista (veja quadro) não constam os assassinatos ocorridos em 2013 de filhos de mães que estão lutando pela apuração dos casos.

O medo e esperança

Uma paz em construção ainda frágil na Cidade. Pouco antes do início da celebração, uma forte chuva levou algumas pessoas para o interior da Catedral. Entre elas, o estudante Miguel Tomas Macedo Albuquerque, de 16 anos, funcionário de uma doceria no Largo Francisco Ribeiro Nogueira, e aluno da escola “Narciso Yague Guimarães”. Ele conhecia um dos garotos estampados no cartaz conduzido pelas Mães Mogianas. Mora no Jardim Nova União com a mãe e dois irmãos. Vive intranquilo.

No final de semana, um homem foi assassinado em uma das ruas do bairro. Ele ouviu os tiros. No dia a dia, a toda hora, a mãe manda mensagens pelo celular para saber se ele está chegando em casa. “Não pode ficar no lugar errado, na hora errada”, disse, ao comentar a chacina do Caputera, e contemporizou: “Todos sentem esse medo”. Quando questionado sobre os garotos assassinados, um lamento: “É triste, mas é preciso ter esperança”.