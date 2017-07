Ministério Público recebe esclarecimentos sobre reformas no prédio da Câmara

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE/SP) recebeu esclarecimentos da Câmara Municipal em relação a supostos problemas na realização de reformas no prédio do legislativo no ano passado. Técnicos da Promotoria devem fazer vistoria no local. A presidência da casa legislativa já pediu avaliação preliminar de engenheiros da Prefeitura para constatar se há problemas na obra entregue.

O inquérito 140341240/17, aberto em março deste ano, está sob responsabilidade da promotora Renata Pires Smith da Silva. O processo apura uma suposta irregularidade no cumprimento de contrato de reforma no valor de R$ 134 mil firmado entre a Câmara e a Arcan Construtora.

A obra, contratada no início do segundo semestre de 2016, teria de ser concluída até o fim daquele mesmo ano. Entre as intervenções solicitadas pela Câmara estavam a troca de vidro de marquise, reposição de rufos, pintura na sala da presidência, diversos serviços na sala da TV Câmara, impermeabilização, substituição de piso e nova pintura na sala Dr. Sérgio Nogueira, pintura, novo piso e adaptações na cabine de som do plenário, impermeabilização do plenário, além de troca de piso por outros ambientes como cozinha, almoxarifado e espaços administrativos, entre outros. Havia planejamento para troca dos cabos das instalações elétricas também.

A Câmara respondeu há um mês os questionamentos e solicitou vistoria no prédio por parte de técnicos da Prefeitura. “Os técnicos do MPE deverão vistoriar o local, mas já pedi aos técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos que também viessem antes. Apenas técnicos podem atestar se há ou não problemas”, comentou Carlos Evaristo (PSD), presidente da Câmara.

Entre os problemas constatados estavam vazamentos a partir do piso em alguns pontos, observados pelo MPE, e a ausência de pintura em algumas paredes, segundo parecer preliminar do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O termo de garantia foi acionado e reparos devem ser feitos, mas a conclusão deles deve ocorrer apenas após a vistoria do MPE.