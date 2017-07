Milhares vão às ruas de Braz Cubas durante Entrada dos Palmitos

DESTAQUE

Next Entrada dos Palmitos em Braz Cubas. (foto: João Ricardo Santo)

NATAN LIRA

O som e a dança das congadas atrelados à reza e o canto em agradecimento ao Divino Espírito Santo que há mais de 400 anos movimenta as ruas centrais de Mogi, durante a festa em louvor ao terceiro da trindade, pela 16ª vez também percorreu o Distrito de Braz Cubas, que realizou na manhã deste sábado (8) a Entrada dos Palmitos. O cortejo saiu da Rua Schwartzman por volta das 9h30 e só às 11 horas acessou o Largo da Feira, onde foi servido o afogado do povo, este ano apadrinhado pelo deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SD)

Crianças e adultos se misturavam em meio às milhares de pessoas que participavam do movimento. Ilda Maria de Oliveira tem 79 anos, viu nascer a festa no Distrito e trouxe toda a experiência como rezadeira na Cidade. “Eu sou moradora de Braz Cubas e fico muito feliz de ter mais uma oportunidade no ano de agradecer os dons do Espírito Santo em minha vida”, conta Ilda, que mantém uma coleção com as camisetas de todas as edições da festa.

Único político presente, o Gondim teve uma participação efetiva na festa e compareceu em quase todas as celebrações religiosas. “O diferencial neste evento é o envolvimento da comunidade, que me deixa muito emocionado. Precisamos manter a tradição e a religiosidade da Festa, que vai muito além do lado comercial. É muito prazeroso estar ao lado da população nessa caminhada, fortalecendo a corrente de fé”, enfatizou.

Festeira desta edição, Sonia Aguiar Teodoro da Silva disse sentir-se privilegiada de estar à frente da festividade tão tradicional para aquele povo. “Em toda edição a gente vai comemorando os avanços da festa, nesta eu destaco a doação de alimentos. Tem gente que se prepara para ir até o caminhão conseguir algo para comer”, pontuou.

A festa naquela região é realizada graças ao esforço de pessoas como as primas Geni, Sandra e Eunice Hermenegildo. Elas são responsáveis pelo Caminhão da Fartura e não medem esforços para conseguir bater a meta, nesta edição fixada em 350 quilos. “Até o momento nós arrecadamos 310 quilos. Os perecíveis são distribuídos no Largo da Feira, após a entrada, já os mantimentos são destinados às duas casas franciscanas na Cidade”, conta.

Na intenção de reforçar e manter essa tradição, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque realizou um concurso para coroar o Imperador e Imperatriz Mirim e duas Princesas, que foram eleitos por terem vendido o maior número de convites para a festa.