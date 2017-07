Cartas

Fiquei muito emocionada ao saber que o aniversário de Mogi irá contar, mais uma vez, com a apresentação do Coral de Mil Vozes. O trabalho realizado no passado pela maestrina Dulce Primo é algo que merece ser repetido sempre que possível. Ouvir jovens e crianças mogianas entoando músicas de ontem e de hoje, num grande coral, é algo que nos faz sentir orgulho de nossa Cidade. E no dia de seu aniversário, isso ganha um significado ainda mais especial.

Marina Rolando Teixeira

