Miguel Bombeiro tem recurso acatado e volta à disputa

LUCAS MELONI

O juiz Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo, da 74ª Zona Eleitoral de Mogi, acatou nesta quinta-feira (14) os embargos de declaração interpostos pelo prefeiturável Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro, e pelo candidato a vice, Dieharth Diego Aparecido, ambos do PMN, e os liberou para disputar as eleições municipais.

“O pedido comporta provimento, visto que o indeferimento do presente registro de candidatura foi motivado pela ausência de Certidão de Distribuições Criminais de 2ª Instância da Justiça Estadual, que já encontram-se juntadas aos autos e não constam qualquer processo que impeça a reforma pleiteada. Desta forma, dou provimento aos embargos para reformar a decisão retro, para deferir os pedidos de registro de candidatura de Nelson Pedro Miguel e Dieharth Diego Aparecido, para concorrerem ao cargo de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nos termos do artigo 267, parágrafo 6º do Código Eleitoral.





A reportagem questionou Miguel Bombeiro em relação a não prestação de contas, até agora, de sua campanha no portal do TSE. “A Kombi que circula pela Cidade fazendo minha propaganda é doação. Ela veio de tanque cheio. Ela me foi cedida pelo período da campanha e vou devolvê-la de tanque cheio. Este gasto já entra na próxima prestação de contas. O jingle foi um trabalho voluntário. Não tive gasto até agora”, disse.

Porém, as doações também devem ser detalhadas nas prestações de campanhas, conforme o TSE.