MGB – 18 anos depois

Para a geração atual ela pouca representa. Ela nada representa. Mas, para quem viveu Mogi das Cruzes entre 1947 e 1967 foram 20 anos de predomínio sobre a economia local. A Mineração Geral do Brasil, empreendimento levado avante pela família Jafet na década de 1940 e liderado por Ricardo Jafet, chegou à Cidade na euforia do pós-guerra e veio como uma redenção. O censo de 1950 registrou Mogi das Cruzes com 62 mil habitantes (43 mil em 1940). Detalhe: Biritiba Mirim ainda era um distrito do Município. De economia predominantemente agrícola, a Cidade vivia sem horizontes. O sonho que durou 20 anos se transformou em ruínas há 18: no dia 30 de agosto de 1998 uma implosão colocou abaixo o que sobrava das instalações siderúrgicas.

A grande notícia veio em 1942, quando se anunciou a constituição, pelo Grupo Jafet, da empresa Mineração Geral do Brasil e a compra de 1.753.998 metros quadrados em Mogi das Cruzes para a instalação de uma usina siderúrgica. As obras começaram de pronto e, em 1943, um grupo de 800 operários já trabalhava na construção da usina, cujo primeiro alto forno seria inaugurado em 1944. A nova empresa, em processo de permanente expansão, anunciaria em 1949 investimentos de US$ 30 milhões em novos equipamentos.



Dados estatísticos: a Cidade tinha, na redemocratização do País (1945), 13.425 eleitores, o que lhe dava a condição de 17º maior colégio eleitoral de São Paulo. Em 1946 nasceram, em Mogi, 1.469 crianças e morreram 731 pessoas. Celebraram-se, nesse ano, 304 casamentos.





Com investimentos sempre crescentes, em grande parte financiados pelos bancos estatais, a Mineração Geral do Brasil alterou a rotina de Mogi das Cruzes com a criação de empregos especializados. E os engenheiros que ali trabalhavam conviviam harmonicamente com os operários, abrigados em uma vila residencial construída pela empresa, ao lado da usina siderúrgica. A Vila Industrial, hoje alterada em sua configuração arquitetônica, ainda preserva o desenho urbanístico original.

A relação entre a empresa e a Cidade é fácil de ser diagnosticada: ela chegou a ter 3 mil funcionários diretos, responsáveis pela sobrevivência de 12 mil pessoas (4 por família) em uma comunidade de 60 mil habitantes – era, assim, responsável pela subsistência de 20% da população. Transfira-se isto para o comércio e se terá a exata dimensão da influência da empresa sobre a vida local.

Instalada coincidentemente com a redemocratização pós Estado Novo de Getúlio Vargas, a Mineração Geral do Brasil passou a ter, também, influência política – vários de seus funcionários ingressaram na atividade política, elegendo-se vereador, prefeito ou deputado. O caso mais notório é de Waldemar Costa Filho, chefe do Departamento Pessoal da MGB e que foi, por 4 mandatos, prefeito de Mogi. Mas há, ainda, a trajetória de dois advogados: Maurício Nagib Najar, pelos empresários e Rubens Nogueira Magalhães, pelos operários. E de um engenheiro que segue hoje como referência na Cidade: Jamil Hallage.

Tudo caminhou bem enquanto as fontes oficiais de financiamento garantiram o giro do negócio. Até que…

Em 1964, o golpe que levou os militares ao poder gerou uma caça às bruxas na consciência política. Mas, também, na estrutura econômica. O privativismo deu lugar ao estatismo. As fontes oficiais de financiamento secaram. A Mineração Geral do Brasil entrou em crise. Mogi das Cruzes entrou em crise. A inadimplência no comércio, decorrente dos salários atrasados na MGB, levou vários estabelecimentos à bancarrota.

Foram anos de grande tristeza, principalmente entre os habitantes da Vila Industrial. Até que, no dia 26 de junho de 1968, anunciou-se a constituição da Cosim (Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes), estatal criada para assumir a antiga Mineração Geral do Brasil que, em 1966, havia paralisado suas atividades.

Bem que os engenheiros e militares ligados à CSN tentaram recuperar a usina siderúrgica. Mas não havia recursos para modernizar a empresa. Ela foi se deteriorando até vir o processo de privatização, que conferiu o patrimônio da antiga Mineração Geral do Brasil a um grupo até hoje misterioso. Tinha o nome de Excell. Durou pouco, entrou em crise, atrasou salários. Fechou. O patrimônio industrial transformou-se em patrimônio imobiliário. Restaram as ruínas fotografadas no dia 30 de agosto de 1998.

30 de gosto de 1998 – No chão, o sonho da Mineração Geral do Brasil, empresa que, a partir de 1942, trouxe para Mogi a industrialização e alterou o perfil econômico da Cidade. Do palacete no Alto do Ipiranga o empresário Ricardo Jafet conseguia ver toda a usina.

Carta a um amigo – Fundilhos queimados

Meu caro Renato

Já não está em Mogi das Cruzes o protagonista destas lembranças, recordadas em um dos nossos mais recentes encontros. Mudou-se, deixou saudades, mas não comunicou o novo endereço. Pelo que, a nós, só nos restam lembranças como esta:

* Faz muito tempo, o amigo resolveu que era hora de trocar o seu barco. Tinha-se cansado de um bote com motor de popa; confortável e confiável, mas incapaz de atender ao seu desejo de navegar por águas mais profundas. Em uma exposição no Parque Anhembi, em São Paulo, apaixonou-se por uma Cabrasmar de 39 pés, dupla máquina Mercedes Diesel, gerador de 10 Kva, carregador Guest, boyler, rádio, sonar e acomodações para nove pessoas, incluindo uma suíte, beliches, banheiro e cozinha com geladeira e fogão. Naquele verão, há mais de 20 anos, ele foi estrear o seu novo barco. Contratou um velho marinheiro, daqueles que sabem que, “na hora da tormenta, tem-se que levar o barco devagar”. A primeira viagem foi rumo a Conceição do Sul, porto baiano próximo ao Espírito Santo. Começaram de pronto os problemas dos tripulantes de primeira viagem.





Já na partida, todos a bordo – eram sete os convidados para a viagem inaugural –, um deles decidiu aproveitar os favores do sol de janeiro na costa paulista. Já que só homens havia no barco, despiu-se por completo e subiu à ponte superior para queimar-se por inteiro. Queimou-se além do devido: com os fundilhos avermelhados (quem viu garante que até bolhas havia) ficou bem uns 15 dias sem poder acomodar-se em uma cadeira.

Ao final de quatro noites de viagem já estavam no litoral do Espírito Santo. Foi ali que lançaram âncora a 200 metros de uma praia de pescadores e desembarcaram para passar a noite em terra firme. Acordaram cedo, despertados por um pescador que lhes veio alertar: a maré havia baixado e o barco, novinho em folha, estava assentado na areia. Foi um grande susto que Argemiro cuidou de resolver: amarraram cordas ao barco e ficaram segurando as pontas. Conforme a maré subia, o barco voltava a flutuar e as cordas impediam que ele oscilasse na maré, danificando o casco. Só o amigo de fundilhos avermelhados não pode ajudar: continuava com febre.

Lembrança que me faz rir.

Abraços do

Chico

O melhor de Mogi

A Coleção Boygyana, produzida pela Secretaria da Cultura de Mogi e que resgata, em seu Estúdio Municipal de Áudio e Música, parte do patrimônio artístico da Cidade.

O pior de Mogi

Parece que a ojeriza de oficiais da Polícia Militar, que dificilmente permanecem longo tempo na Cidade, agora contaminou a Polícia Civil. No mesmo tempo em que chegam quatro novos delegados, três vão embora. Noves fora?

Ser mogiano é….

Ser mogiana é… ter participado de um Baile de Debutantes, organizado por dona Cida Briquet, Jandira Batalha, Marina de Oliveira e pelo colunista de O Diário, Mutso Yoshizawa.