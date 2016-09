Metalúrgico executado com 23 tiros

Comentários (0) Policia Like

Ao completar 30 anos na última terça-feira, o metalúrgico Elbert José Pacífico de Oliveira jamais imaginou que três dias depois seria executado com 23 tiros, na frente de sua casa, na Rua Rosa Borato, 212, no Alto do Ipiranga. Casado com Miriam Pires Fernandez de Oliveira, de 32 anos, e pai de quatro filhos menores, ele saiu ontem, por volta do meio-dia, para comprar pães num supermercado próximo.

Pouco depois, ao retornar, foi abordado por quatro homens encapuzados que desceram de um Fiat Palio preto. Eles o agarraram e à força queriam colocá-lo no veículo, mas num gesto brusco, Elbert se livrou dos criminosos e tentou correr. O grupo efetuou 23 disparos utilizando fuzil e pistolas de calibres 45 e 380, conforme foi apurado pelo cabo De Lima e o pm Galbiati, da viatura 17.105. A equipe recolheu 23 cartuchos vazios no local.

A causa da execução já está sendo investigada pelo delegado titular Rubens José Ângelo, do Setor de Homicídios de Mogi, e seus policiais. “Nós conseguimos a filmagem da cena do crime e, agora, vamos buscar pistas para identificar e prender os envolvidos”, disse ele.





O excesso de disparos deixou os moradores em pânico; até os filhos do operário pensaram que “alguém estava soltando fogos de artifícios” e ao saírem à rua já viram o pai morto. A Polícia Militar interditou a via.

O delegado Carlos de Campos e o escrivão Mauro Kato, de plantão no Distrito Central, registraram o homicídio doloso (com intenção). A autoridade mandou acionar o Setor de Homicídios e a Polícia Científica. Em seguida, informou o delegado titular Argentino da Silva Coqueiro de sobreaviso na jurisdição da Seccional de Mogi.

Os delegados Carlos de Campos e Rubens Ângelo realizaram os primeiros levantamentos na Rua Rosa Borato. Para a Polícia, o bando agiu com extrema violência, pois considerando os disparos efetuados poderiam acertar outras pessoas.

O delegado titular Argentino Coqueiro descartou a hipótese de roubo, já que o operário vestia apenas bermuda e camiseta, além de calçar sandálias. “Ele não tinha antecedentes, a única coisa que pode ter acontecido é o grupo o relacionar com o irmão dele, Ernold Pereira de Oliveira, de 22 anos, que morreu depois de ser baleado em confronto com um policial militar ao assaltar, com um comparsa que fugiu, a Pizzaria Mogiana, no Alto do Ipiranga, na noite de 2 de abril”.

Para a autoridade, é possível que os criminosos quisessem levar a vítima, talvez, para ser submetidos ao ‘Tribunal do Crime’, porém ressalta que “a causa real do assassinato será esclarecida pelo Setor de Homicídios”.

Na porta do Distrito Central, Endrius Pereira de Oliveira, de 26 anos, e a esposa Rickely Rosa Soares de Oliveira, de 31 anos, aguardavam o registro da ocorrência e demais documentos para a liberação do corpo.

Endrius disse que reside em São Paulo e só esteve na Cidade em abril último para sepultar o irmão Ernold. Ele e a esposa Rickely explicaram que “Elbert só trabalhava e mantinha a família”. O casal acredita que a morte do operário tenha a ver com Ernold. “O rapaz invadia ‘biqueiras’ (locais de venda de drogas), cometia roubos e já foi internado na Fundação Casa, era perigoso”, concluiu a cunhada do metalúrgico. (Laércio Ribeiro)