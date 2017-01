Menos lixo

Editorial

Reduzir a produção de lixo é problema de ordem mundial, de demorada solução, mesmo para as cidades que atentaram cedo para o tamanho desse desafio. Quanto mais lixo, mais poluição das águas, do ar e do solo, e menos qualidade de vida nas cidades.

No final da década de 1950, Toyama, no corretíssimo e avançado Japão, começou a implantar o programa de separação do lixo seco e molhado. Seis décadas depois, aquele município que celebrou um pacto de cooperação com Mogi das Cruzes para a implantação do programa municipal reciclagem de lixo, consegue reciclar 25% dos detritos produzidos pela população.

Por aqui, após quatro anos de implantação da coleta seletiva, Mogi das Cruzes está conseguindo encaminhar para usina de triagem 5% do total do lixo destinado a aterros regularizados. Em 2012, esse percentual era de 0,5%. Ainda é pouco, mas o balanço mostra-se positivo quando se analise o entorno: uma minoria de cidades brasileiras separa o lixo seco do úmido, e menos parte ainda, fecha o ciclo com a reutilização dos itens recicláveis.

Estamos começando a tratar desse problema. Em Mogi, apenas uma parte desses produtos fecha o sistema de reaproveitamento por questões estruturais – ainda não há tecnologia e nem mercado suficiente para reutilizar tudo o que pode ser reaproveitado – e pontuais – apenas 30% da população separa corretamente o lixo e, dentro desse percentual, uma boa parcela não faz isso adequadamente. Exemplo, roupa velha, sapato e até fraldas são destinados erroneamente para a reciclagem (papel, papelão, plástico, alumínio e vidro são os materiais recicláveis).

Esses dados, no entanto, não desmerecem o caminho que está sendo trilhado pela Cidade. Ao contrário, devem ser amplamente divulgados para o engajamento de mais pessoas nesse processo.

Mudanças culturais enraizadas no cotidiano das cidades são lentas. Ainda hoje, tem gente que joga lixo no terreno do vizinho, dentro do córrego e do rio. Conscientização, fiscalização e aplicação de multas são necessárias para potencializar as políticas de limpeza urbana e de resíduos sólidos.

A reciclagem de lixo é um mercado ainda jovem, para investidores e trabalhadores. Mogi estuda a implantação da segunda cooperativa de catadores. A primeira, a Cata Sampa emprega 45 pessoas e tem sido procurada por pessoas interessadas num emprego formal.

A ampliação esse projeto subsidiado pela Prefeitura (um das pioneiras, nesse quesito, segundo diretores da Cata Sampa) vai melhorar as condições de trabalho de um grupo de pessoas tratadas na marginalidade e sem qualquer proteção legal, mas importantes para a obtenção dos resultados acima descritos: esses catadores ajudam na coleta pública ao fazerem a primeira triagem do que dá para ser reciclado, antes da passagem dos caminhões de lixo, especialmente em condomínios.