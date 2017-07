Menina de 14 anos é assaltada e estuprada em apartamento de Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil continuava nesta segunda-feira (3) sem qualquer pista do assaltante que invadiu na noite da última sexta-feira um apartamento no residencial localizado na Rua Profeta Jonas, na Vila Pomar. O criminoso agrediu uma menina, de 14 anos, ao ponto de ela desmaiar, e a estuprou.

Ao acordar, a garota que estava nua sentiu dores nos seus órgãos genitais e notou que a sua bolsa com R$ 90,00 havia sido roubada. Com a chegada da mãe dela, o crime foi levado ao conhecimento do delegado Guilherme Cyrino e do escrivão João Pereira de Brito Júnior, de plantão no Distrito Central. Ontem, o crime foi comunicado ao Setor de Investigações.