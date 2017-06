Menina de 13 anos diz ter sido vítima de maníaco sexual em Mogi

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Uma estudante, de apenas 13 anos, foi rendida por volta das 13h30 desta segunda-feira (12) e obrigada mediante ameaça de uma arma entrar em um veículo, na Rua Manoel de Freitas Garcia, em Jundiapeba.

O maníaco sexual chegou a boliná-la em um terreno baldio, porém quando pretendia estuprá-la, ele verificou que ela estava menstruada e desistiu. O delegado César Donizeti Benedicto, titular do 4º Distrito Policial, registrou a ocorrência. A vítima foi submetida a exames no Posto do IML.