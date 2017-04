‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’ é cartaz no Vasques

Caderno A - Capa

A Cia. Realce apresenta nesta quinta-feira, no palco do Teatro Vasques, o espetáculo “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. Serão duas sessões, às 10 horas e às 20 horas. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Vasques. O espetáculo tem início com Brás Cubas, personagem principal, contando sua morte, enquanto em outro plano acontecem as cenas, desde o seu nascimento até a sua morte: o nascimento, os mimos da família, os palpites dos tios sobre o futuro e as peraltices de menino.

Aos 17 anos ele se envolve com Marcela, uma espanhola maliciosa e interesseira, que lhe dava amor em troca de presentes caríssimos. Envolve-se de tal maneira que fica endividado e é mandado pelo pai para estudar em Coimbra.

Após a morte de sua mãe, Brás Cubas volta ao Brasil desgostoso. O pai, então, decide arranjar-lhe uma noiva, mas o noivado dura pouco. Ela se casa com Lobo Neves. O pai desgostoso falece em quatro meses.

Brás Cubas, já homem maduro, reencontra Quincas Borba, seu colega de colégio, um personagem meio doido, filósofo e cômico.

Certo dia encontra também com Virgília, a ex-noiva, e torna-se amante dela, formando um triângulo amoroso: Brás, Virgília e Lobo Neves. Os anos se passam e os amores também. Brás Cubas adoece e num delírio faz uma viagem em busca do significado da vida, dos segredos da eternidade, em seu leito de morte.

Tudo é descrito pelo próprio Brás Cubas, que durante o espetáculo faz uma autocrítica de sua visão do mundo, no espírito machadiano: céptico e sarcástico.

A Cia. Realce, criada em 1987,realiza trabalhos de pesquisa literária e leva para os palcos obras de diversos autores, ajudando o público a ampliar o aprendizado e o entendimento.

O Teatro Vasques está localizado na Rua Dr. Corrêa, 515, no Largo do Carmo. O telefone do espaço é o 4798-1747. O ingresso custa R$ 50,00 e a meia entrada R$ 25,00. Já grupos acima de 5 pessoas pagam R$ 20,00 pelo ingresso individual. Mais sobre o espetáculo e o grupo no www.ciarealce.com.br.