Melo não tem data para sancionar aumento da passagem em Mogi

O aumento de R$ 0,40 no preço da tarifa dos ônibus municipais de Mogi das Cruzes, aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (Comutran), pode sofrer alteração. Isso porque o reajuste está sob análise do prefeito Marcus Melo (PSDB), que tem as opções de vetar, alterar ou sancionar a decisão. Entre os 12 conselheiros presentes na reunião, 10 foram favoráveis à elevação do valor e dois votaram contra. O acréscimo de 10,5%, maior do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses (6,4%), sobre o preço atual de R$ 3,80 pode elevar a cobrança para R$ 4,20. Os estudantes devem continuar pagando R$ 1,60 pela passagem. A decisão do Comutran é diferente das propostas das concessionárias CS Brasil e Princesa do Norte, que propuseram à Prefeitura o reajuste para R$ 4,70 e R$ 4,74, respectivamente.

Um dos membros do Conselho Municipal, o arquiteto Paulo Pinhal, afirmou que participaram do encontro apenas 13 dos 20 conselheiros. Mas um deles, o presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de Mogi das Cruzes, Sandro Monfort, não estava presente no momento do pleito porque tinha compromisso. Os votos contrários ao reajuste, conta Pinhal, foram o dele e do representante da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), José David Abílio.

Os outros 10 participantes, integrantes do Conselho representantes da Prefeitura, decidiram pelo aumento. “Durante a reunião, solicitei a alteração da data de votação, porque a nossa gestão terminou em setembro. Para todos nós, já havia acabado. Eu liguei para outro membro e ele disse que não iria, pois não integrava mais a equipe. Então houve um esvaziamento da sociedade civil”, explica. Ainda segundo Pinhal, apenas na reunião a Prefeitura informou a ele ter escolhido os mesmos últimos conselheiros para a gestão 2017/2019.

A proposta de reajuste foi apresentada pelo secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel. Segundo Pinhal, não houve abertura para um debate entre os conselheiros presentes e os representantes das duas empresas concessionárias. “No artigo 6º da lei que rege o Conselho, eles falam que no caso do aumento de tarifa, a Secretaria deve enviar ao Conselho todas as planilhas para que elas possam ser avaliadas. E isso não aconteceu”, disse.

A Prefeitura destacou ainda que, durante a reunião, os conselheiros discutiram a necessidade de se garantir o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias para assegurar a prestação de serviço dentro das exigências contratuais.

Nas três manifestações realizadas em Mogi contra o reajuste, os passageiros argumentavam ser contra qualquer reajuste por conta da má qualidade dos ônibus, dos atrasos da frota e, também, da falta de contrapartida das empresas, que não oferecem aos usuários novas tecnologias, como rede de internet wi-fi, carregadores usb e televisão.

Questionada sobre as críticas, a Administração Municipal respondeu que o contrato com as empresas exige renovação periódica de frota. “Em 2016, 43 ônibus novos foram colocados em circulação. Neste ano, outros 22 veículos zero quilômetros serão integrados ao sistema nos próximos meses”.

O último reajuste no preço da passagem em Mogi ocorreu em janeiro de 2016. Na época, a CS Brasil havia apresentado valor de R$ 4,23, enquanto a Princesa pleiteava R$ 4,18. O Conselho decidiu em reunião pelo percentual de 8,57%, que elevou a tarifa de R$ 3,50 para R$ 3,80 e também manteve a cobrança de R$ 1,60 aos estudantes.