Melo estreita relação com a Câmara

SILVIA CHIMELLO

O prefeito Marcus Melo (PSDB) se reuniu nesta quinta-feira (19) para um café da manhã com os vereadores da sua base aliada na Câmara Municipal a fim de estreitar o relacionamento com o Legislativo e apresentar oficialmente a equipe de trabalho da Prefeitura. Ele prometeu dar atenção especial e priorizar os parlamentares durante sua gestão.

No encontro, Melo falou sobre as ações em desenvolvimento no início do mandato, que vão integrar o pacote dos seus primeiros 100 dias de mandato. O prefeito disse que a sua administração está centrada em três eixos norteadores – modernização, transparência e humanização, princípios que leva em consideração para executar os projetos. Ele contou aos vereadores que vem percorrendo a Cidade, conversando com as pessoas e procurando entender as necessidades da população nos bairros.

“Vamos continuar ouvindo as pessoas, criando uma linha direta de comunicação e mantendo contato permanente com os vereadores, que realizam este trabalho”, observou. Melo falou ainda sobre a importância de manter um relacionamento harmonioso com o Legislativo. “Todos nós queremos uma Cidade cada vez melhor para as pessoas. Estamos trabalhando muito para manter a qualidade dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, avançar ainda mais”, destacou.

O presidente da Câmara, Carlos Evaristo da Silva (PSD), afirma que o encontro foi “produtivo” porque alinha os dois poderes e aproxima os vereadores da equipe do prefeito, que fez questão de passar todos os telefones e contatos dos secretários e coordenadores da Prefeitura para melhorar a comunicação entre eles. “Ele demonstrou muita disposição e disse que vai se empenhar para manter a estrutura e o funcionamento de todos os equipamentos públicos do Município, apesar da crise econômica e perspectiva de queda de arrecadação”, comenta.

No encontro convocado pelo prefeito, alguns vereadores reclamaram da morosidade dos secretários da administração anterior para atender aos pedidos enviados pela Câmara, mas Melo prometeu mudar esse quadro, para satisfação da maioria.

Os vereadores Marcos Furlan (PV) e Francisco Bezerra (PSB) acreditam que a iniciativa demonstra a disposição do prefeito em realizar um bom trabalho no Município, abrir espaço para que a Câmara possa participar das decisões importantes para a Cidade.

A reunião contou ainda com o vice-prefeito Juliano Abe (PSD), o chefe de Gabinete, José Luiz Freire de Almeida, e o secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis.