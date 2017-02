Melo diz que já subsidia 50% do plano de saúde dos servidores

Cidades

SILVIA CHIMELLO

O prefeito Marcus Melo (PSDB) não definiu sobre a sugestão feita por vereadores para que a Administração Municipal aumente o valor do subsídio a fim de ajudar a cobrir as mensalidades que a Samed passará a cobrar pelos planos de saúde do funcionalismo.

Melo confirmou a sua disposição em discutir as sugestões para reduzir o impacto que o aumento vai causar nos salários dos servidores, mas alega que a Prefeitura já colabora. “Vamos nos reunir para analisar o pedido, mas neste momento a Prefeitura subsidia 50%”, reforçou.

O assunto foi tratado ontem na visita que o prefeito fez à Câmara para comemorar o aniversário do vereador Mauro Araújo (PMDB). O tema também foi discutido durante a sessão, pelo vereador Francisco Bezerra (PSB), que leu o documento enviado pela Prefeitura para explicar os motivos do reajuste de até 100% nos planos da Samed, a única operadora que participou da licitação.

O novo contrato estabelece para o plano mais simples, o standard, a mensalidade de R$ 156,00 com desconto de 50%. Já o custo do plano Executivo, com cobertura maior, é de R$ 605,50. Entre as sugestões dos vereadores estão aumento de até 70% no subsídio; desconto escalonado, com vantagens para quem ganha menos; e prorrogação de alguns meses para que os funcionários possam se planejar.