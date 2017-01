Melo decreta aumento da passagem para R$ 4,10; nova tarifa começa a valer domingo

DESTAQUE

NATAN LIRA

A nova tarifa de ônibus de Mogi das Cruzes será de R$ 4,10 e começa a valer a partir deste domingo. O aumento de R$ 0,30 foi decretado pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), na tarde desta sexta-feira (28). Na quinta-feira (27), o Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (Comutran) deliberou que a passagem atual de R$ 3,80 fosse reajustada para R$ 4,20 – valor inferior às propostas enviadas à Administração Municipal pelas concessionárias CS Brasil e Princesa do Norte, que pleiteavam R$ 4,74 e R$ 4,70, respectivamente. Diferente também do que deliberou o Comutran, que votou pelo não aumento da tarifa escolar, o prefeito decidiu acrescentar R$ 0,10 na tarifa dos alunos, o que a eleva para R$ 1,70.

“Nós vivemos um momento muito difícil no País e estamos sensíveis a isso. Foi uma tomada de decisão minha reduzir a tarifa de R$ 4,20 para R$ 4,10 para que as pessoas tenham condições de acessar o transporte público e também para que o sistema mantenha o equilíbrio econômico-financeiro. É preciso ressaltar que a tarifa de estudante será R$ 1,70, menos que a metade da integral”, disse Melo, na tarde desta sexta-feira.

O valor definido para a tarifa foi 66,7% menor que o pedido pelas concessionárias. Após o recebimento da solicitação, a equipe da Secretaria Municipal de Transportes realizou estudos técnicos levando em consideração o gasto das empresas com pagamento de pessoal, pneus, combustível, peças, desgaste dos veículos e índice da inflação da Fundação Getúlio Vargas.

A Prefeitura informou que manterá a fiscalização no serviço prestado pelas concessionárias e exigirá melhorias na qualidade do transporte dos mogianos. Entre as medidas que já estão definidas está a integração de 22 novos ônibus zero quilômetro para renovação da frota.

Além disso, os benefícios conquistados pelos passageiros do transporte coletivo estão mantidos, como a possibilidade de realizar, com a utilização do Cartão SIM, a integração gratuita entre dois ônibus de regiões diferentes da Cidade no período de uma hora e meia, frota 100% adaptada para pessoas com deficiência e gratuidades para idosos e pessoas com deficiência que podem ter, em alguns casos, direito a acompanhante.

Atualmente, o sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes opera 81 linhas, com 243 veículos. São realizadas 4.785 partidas diárias e transportados 3,4 milhões de passageiros por mês. Deste total, cerca de 25% têm algum tipo de gratuidade.