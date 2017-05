‘Melhor Trator do Ano’ é produzido em Mogi

Informação

O modelo T CVT 250, produzido na fábrica da Valtra, em Mogi das Cruzes, foi escolhido como o “Melhor Trator do Ano”, durante a realização da Agrishow, a mais importante exposição agrícola do País, que acontece em Ribeirão Preto, no Interior do Estado. O prêmio é organizado pela publicação Agriworld, que elegeu o veículo também como a melhor máquina na categoria acima de 200 cavalos. A série foi lançada recentemente no Brasil e escolhida durante a feira por meio de uma combinação de pontos entre a comissão julgadora especializada e o voto popular. O modelo vencedor é um trator premium da linha pesada. Segundo a empresa mogiana, a máquina se destaca pela melhor relação entre potência e transmissão, com desempenho para longos dias no campo. O diretor de Vendas da Valtra, Paulo Beraldi, disse à Globo Rural que o mesmo modelo de trator já recebeu prêmios na Europa e Estados Unidos , onde foi lançado inicialmente. “A série que foi lançada na Agrishow vem equipada com câmbio CVT completamente automático e com variação ilimitada de velocidades. A Valtra é a primeira a lançar uma máquina com essa tecnologia no câmbio”, disse Beraldi. A tecnologia CVT, sigla que significa Transmissão Continuamente Variável , é de fácil operação e exige pouco tempo de treinamento do operador. Com um número infinito de velocidade, o gerenciamento opera de forma inteligente, economizando combustível. Outra novidade, segundo o diretor, é a suspensão no eixo dianteiro, exclusivo no segmento, o qual reduz o índice de patinagem em terrenos mais inóspitos.

A Assembleia Legislativa aprovou proposta que pede a cassação de cadastro no ICMS em casos de fraudes em postos de combustíveis. A medida poderá ser aplicada se o consumidor for lesado recebendo menos combustível do que é mostrado nas bombas. O projeto teve por base a Lei 15.315/2014 que permite a cassação do cadastro no ICMS quando posto vende combustível adulterado. Sem a inscrição, posto fica impedido de funcionar.

O Politheama, time de pelada de Chico Buarque, e o argentino Diego Maradona são alguns dos convidados para a inauguração, em julho, do Campo Dr. Sócrates Brasileiro, na Escola Florestan Fernandes, mantida pelo Movimento dos Sem-Terra, em Guararema. O campo foi projetado com auxílio da Faculdade de Arquitetura da USP, está sendo construído com financiamento coletivo (R$ 67,2 mil) e trabalho voluntário de 25 membros. Maradona teria confirmado a visita a dirigentes do MST.

Uma portaria do ministro da Saúde, Ricardo Barros, publicada ontem, renovou a qualificação dos setores que dão sustentação ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Mogi das Cruzes e bases descentralizadas de Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim. A medida é válida por dois anos, quando terá de ser renovada após novo processo de avaliação pelo Ministério.

A tradução de um texto em japonês feita por computador levou a coluna a cometer um equívoco na edição de ontem, devidamente anotado e corrigido pelo sempre atento Nelson Toshiaki Kojima. A apresentação do coral “Meninos Cantores de Viena”, regido pelo pianista mogiano Luiz Guilherme de Godoy, não foi assistida pelo casal imperial Akihito e Michiko, mas pelo príncipe japonês e sua esposa, Naruhito e Masako, além da filha mais velha, a princesa Aiko. A coluna agradece a seu leitor.

Cotidiano



Frase

O analfabetismo político se vence com a informação. Por isso a liberdade de imprensa é festejada no mundo todo.

Ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, a propósito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa