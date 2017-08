Melhor gestão, sem corrupção

Artigos

João Carlos de Souza Meirelles

O atual cenário político brasileiro traz à tona a discussão sobre a necessidade de um novo modelo de relacionamento entre os entes público e privado. É árdua a tarefa de pôr fim à cultura de corrupção em que empresários já calculam o valor dos projetos incluindo a propina a ser paga a fiscais e políticos. Mas, em tempos de Lava Jato, chegou o momento ideal de mudar esse paradigma.

Os mecanismos de governança e as boas práticas anticorrupção, como compliance e programas de integridade, já são adotados por empresas privadas e públicas no Brasil, mas chegou a hora de o País adotar mecanismos que permitam ao setor público fazer compras e contratações apontando três exigências básicas: preço, prazo e qualidade.

Para que o modelo de contratação de PPP seja fortalecido é fundamental a adoção de mecanismos de seguro-garantia, como o performance bond, utilizado para assegurar a plena execução dos contratos.

Geralmente, grandes obras de infraestrutura demandam aporte financeiro inicial elevado, que só é ressarcido mediante o pagamento da tarifa de operação do sistema.

Nesse contexto, dois atores têm papel fundamental na contratação da obra ou serviço público: os fundos de investimento e as seguradoras. Com a adoção do performance bond os contratos não são interrompidos, a empresa inadimplente é substituída de forma imediata, garantindo a execução do projeto e a manutenção dos empregos.

Os recentes escândalos envolvendo o superfaturamento na construção de grandes empreendimentos em diversas regiões do País são prova cabal de que os contratos de obras públicas não devem ser celebrados sem a previsão de tais mecanismos garantidores.

Os brasileiros e os grandes players globais anseiam por um novo modelo de relacionamento entre entes públicos e privados, com transparência, ética e moralidade. Se conseguirmos implantar esse modelo, em pouco tempo transformaremos esse mar de lama num jardim florido.

João Carlos de Souza Meirelles é engenheiro e secretário de Estado de Energia e Mineração.