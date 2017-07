Médicos, hospitais, pacientes e coisas

Artigos

Perseu Gentil Negrão

Nasci e fui criado em uma pequena cidade, onde todos se conheciam. As pequenas doenças de infância foram cuidadas em casa. Papai era amigo e advogado dos médicos. Qualquer doença, Ele ligava para o médico, que ia em casa com sua mágica maletinha, examinava e prescrevia. Depois batia um papo. Algumas vezes fui ao hospital para tratar pequenos cortes e fraturas. Era um hospital pequeno e todos eram conhecidos.

Depois, tornei-me adulto e fui morar com meu irmão Odilon, grande médico, que tratou minhas enfermidades.

Hoje, perto de chegar à “melhor idade” estou frequentando mais consultórios e hospitais do que botecos. Em algumas ocasiões fui tratado como um mero objeto.

Certa feita estive em um consultório de uma dermatologista. Na chegada, peguei a senha e virei 37-B. “Amarguei” 40 minutos. Eu estava com uma irritação no rosto. A médica olhou de longe e prescreveu uma pomada a ser manipulada em farmácia de sua “confiança”. Falei que estava com uma irritação em outro local e ela respondeu: “Isso é para outra consulta”.

Tempos depois, tive uma conjuntivite. Procurei o oftalmologista que me atendia há mais de 20 anos. Após dezenas e colírios e meses sem cura, o doutor escreveu em um papelzinho o nome de uma médica em São Paulo. Liguei no consultório da “medalhona” e ouvi: “a consulta custa R$ 1.000,00 e só há agenda para daqui a 2 meses”. Telefonei para o oculista, para pedir outra indicação. A secretária falou: “O doutor está em consulta e retorna. 4 dias depois a “mocinha” ligou, dizendo: “O doutor mandou o senhor procurar o “doutor fulano”. Troquei de oftalmologista.

Há aqueles médicos que solicitam dezenas de exames. “Doutor minha unha está encravada. Faça uma tomografia computadorizada”. E os superespecialistas. “Estou com a unha encravada. Pé direito ou esquerdo? Direito. Só atendo esquerdo.

Semana passada acompanhei a internação hospitalar de um parente. Nada mais impessoal. O paciente só é atendido depois da aprovação do plano de saúde. Uma infinidade de “máquinas” de senhas. Pessoas sentadas em fileiras de cadeiras, olhando para telas de números. Os longos contratos para serem assinados. Finalmente a internação. Os parentes do doente sem qualquer informação. É impossível conversar com um médico. E por aí vai.

A medicina avançou muito e a expectativa de vida dobrou em um século. No entanto, os pacientes tornaram-se objetos, números.

Bom seria se os médicos e os hospitais, com os conhecimentos atuais, tratassem os pacientes como seres humanos, como era no passado.









Parece que hoje o médico conhece a doença. Quem sabe um dia conheça o doente.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo