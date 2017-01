Medalha Bertaiolli

Televisao

Previous

Next Mara e Marco Aurélio Bertaiolli na noite em que ele recebeu a “Medalha do Mérito Rotário Governador José Arouche de Toledo” outorgada pelo Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste. (Foto: Elton Ishikawa)

Os anfitriões da reunião festiva, Isabelle e o presidente do Mogi-Oeste, José Antonio Cuco Pereira. (Foto: Elton Ishikawa)

Silene da Cunha Pinto, padre Dorival de Moraes e Alexandre Glória pelo salão da Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Ezelino Franco, Márcia Grisaro Franco e Alfredo Grisaro prestigiando a reunião que contou com a apresentação do Coral 1º. de Setembro. (Foto: Elton Ishikawa)

Laudelina e Francisco Miguel Cury também presentes no concorrido jantar. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda entre os convidados do encontro, Carla e Beto Pereira com os filhos Patric e Natalie. (Foto: Elton Ishikawa)

Festa do Divino

Até o início da Festa do Divino Espírito Santo, que este ano acontece no período de 25 de maio a 4 de junho, tendo como festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes, o grupo de rezadeiras e rezadores rezam a Coroa do Divino pelos quatro cantos da Cidade, levando preces e a mensagem do Espírito Santo aos lares mogianos. A Associação Pró-Festa do Divino já está agendando as visitas, que podem ser solicitadas pelo fone 4790-6835.

Festival de Verão

Em cartaz neste sábado, no 4º. Festival de Verão a apresentação de “Saudade de Caqui”, com Alessandra Cora e Peter O Sagae, às 15 horas, no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros. Às 20 horas, lançamento do CD “Caipirerê” de Paulo Henrique, PH, no Teatro Vasques.

Ano Novo

Para marcar o inicio do Ano Novo Chinês, contado de acordo com os ciclos da lua, este será o 4715, o Ano do Galo, a maior colônia japonesa do mundo, com a maior concentração de japoneses fora do Japão, realiza hoje e amanhã, uma grande festa na Av. Liberdade, sem frente ao metrô Liberdade, na região central da capital paulista. Para as comemorações, foram programadas inúmeras atrações, seguindo as tradições chinesas, com danças, desfile do dragão e leão, shows de música chinesa, ilusionismo, artes e muita comida típica.

Aniversários (28)

Jeny Ito Kuwajima, Carlos José de Souza, Laércio Ribeiro, Isidoro Fathigatti de Moraes Junior, Engracia Dias, Aurora Urbano, Derli Mello