Next Mara Bertaiolli e Cecília Bertaiolli clicadas na 20ª. edição do McDia Feliz, coordenada pelo Instituto Ronald Mcdonald. (Foto: Elton Ishikawa)

Tânya Monta e Baby Alabarce representantes da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco. (Foto: Elton Ishikawa)

Elizabeth Nogueira e Tsuneo Ikeda prestigiando a campanha que arrecadou fundos com a venda do Big Mac. (Foto: Elton Ishikawa)

Camila Quartin, Flávia Campos e Viviane Tolentino colaborando com a causa em prol do combate do câncer infanto-juvenil. (Foto: Elton Ishikawa)

Wilson Leite e Antonio Atuí presentes pelo McDonald’s do Mogi Shopping. (Foto: Elton Ishikawa)

Néia Figueiredo, Odiléa Motta e Irlene Machado entre as colaboradoras da Rede Guiomar Pinheiro Franco. (Foto: Elton Ishikawa)



ExpoMogi

Na edição da ExpoMogi 2016, que será aberta hoje às 10 horas, no Pró-HiperMogilar em comemoração ao 456º aniversário da Cidade, uma área destinada aos negócios, com estandes e a participação de mais de 80 empresas. Na parte gastronômica, 37 tendas de alimentação, comandada por entidades sociais, e cardápio diversificado. A programação cultural contará com espetáculos de teatro e shows com artistas locais e atrações especiais como César Menotti&Fabiano, NXZero, Victor&Leo e Moacyr Franco, além de exposições de artesanato e artes. Promovida pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes e pela Prefeitura Municipal a festa que prossegue até domingo tem entrada franca.

Feriado

E neste feriado do aniversário da Cidade, o Mogi Shopping tem funcionamento normal nas áreas de alimentação e lazer, no horário das 10 às 22 horas. Já as lojas podem abrir opcionalmente, das 14 às 20 horas.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Marcelo Dutra de Oliveira, que está completando mais um ano de vida nesta quinta-feira. Da coluna, os votos de muitas felicidades. Parabéns!





Tendência

A camisa vitoriana que ficou bastante popular entre as fashionistas do hemisfério norte durante a primavera, começou a aparecer timidamente por aqui também. A gola alta da camisa é a grande estrela, mas outros elementos ajudam a compor a inspiração da época, como babados, rendas, laços e mangas bufantes. Para descontrair, a peça pode ser combinada com itens mais atuais e linhas mais simplificadas, como a calça jeans skinny ou mom, além das de alfaiataria cropped e saias justas de botão na frente

Aniversários (01)

Marcelo Dutra de Oliveira, Maria Helena Rizek, Caio Bolina, Fernando Couto Bonilha, Rosa Gonçalves Eugênio, Gilberto Torelli Junior, Maria do Carmo Pinheiro, Sandra Tieko Todokoru de Oliveira, Alessandro Antonio Rodrigues Gomes, Emmanuele da Silva Jungers, Cris Barufi

.