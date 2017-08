McDia Feliz será realizado neste sábado em Mogi

QUADRO DESTAQUE

O McDia Feliz será realizado neste sábado com a venda de lanches nas lojas da rede McDonald’s de Mogi das Cruzes e Região. Os recursos serão usados pela Rede de Combate ao Câncer (RCC) Guiomar Pinheiro Franco no atendimento às 98 crianças de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, atualmente em tratamento no Tucca do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera.

Essas crianças são assistidas pelo projeto Trenzinho Leva e Trás, que transporta os pacientes entre a casa onde moram e o hospital, durante o período de tratamento médico. Esse modelo de viagem consegue reduzir o estresse dos doentes e também dos familiares, que passam a ter uma responsabilidade a menos.

As voluntárias trabalharam para vender seis mil tíquetes antecipados, conforme contou a presidente da entidade, Maria Patrícia Alabarce.

Uma das mais antigas unidades dessa causa social, a Rede de Combater ao Câncer funciona na Rua Padre João, 231, onde durante o ano são desenvolvidas diversas ações para manter o atendimento a pacientes da Cidade e Região.