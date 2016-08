McDia Feliz estimula superação

Comentários (0) Cidades Like

ELIANE JOSÉ

Com filas durante o dia nos caixas da rede de fast food para a compra dos lanches, o MC Dia Feliz movimentou milhares de pessoas, ontem, em resposta à campanha realizada pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Instituto Ronald MacDonald e o McDonald’s. O balanço financeiro deve ser divulgado dentro de um mês, segundo a presidente da entidade, Diorema Paschoariello César. “Hoje (ontem), não temos qualquer previsão. Mas, muitas pessoas estão participando”, disse.

Ano passado, a iniciativa arrecadou cerca de R$ 150 mil. A expectativa é superar essa cifra.

Além da venda dos sanduíches, a campanha comercializou cerca de 1,3 mil camisetas estampadas com um desenho criado pela paciente Ana Clara Martinez Blecha – a menina tem despertado o interesse da comunidade mobilizada na atenção ao câncer desde que a família dela obteve o diagnóstico positivo da doença. É alegre e guerreira.

Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Bertaiolli, acompanhou parte da campanha, no Mogi Shopping Center. Para ela, o evento ajuda a mensurar a solidariedade das pessoas. “Neste ano, como madrinha do evento, acompanhei ainda mais de perto a atuação das ‘meninas da Rede’, que são muito dedicadas. E pude conhecer a história da Ana Clara, que nos dá uma verdadeira lição de vida, de positividade, diante de uma doença que não escolhe idade e nem classe social. A maneira como a Ana Clara e a família dela encararam a doença deve ser compartilhada, para também animar outras pessoas”.

É a 28ª edição do MC Dia Feliz, que repassa o dinheiro da venda dos lanches à atenção e prevenção ao câncer. Os recursos arrecadados em Mogi das Cruzes serão utilizados no projeto Trenzinho Leva e Traz, responsável pelo transporte de crianças e adolescentes em tratamento no Hospital Santa Marcelina/Tucca, localizado em Itaquera. São atendidos pacientes da Região do Alto Tietê e do Itaim Paulista. A Rede Feminina é uma das mais antigas entidades com atuação nessa área – possui 55 anos de vida.