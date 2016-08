McDia Feliz é realizado neste sábado (27)

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

A Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco de Mogi das Cruzes, o Instituto Ronald McDonald e o McDonald’s participam hoje do 28º McDia Feliz, que acontece em todo o Brasil. Esta é a 20ª edição realizada na Cidade, que conta com lojas da rede de lanchonetes no Mogi Shopping e na Via Perimetral, em Braz Cubas. A campanha é considerada a principal do País no combate ao câncer infanto-juvenil, com o envolvimento de milhares de voluntários, instituições de atendimento a crianças e adolescentes com câncer e de todo o sistema McDonald’s, como funcionários, franqueados e fornecedores.

No McDia Feliz, todo o recurso arrecadado com a venda de sanduíches Big Mac (exceto alguns impostos), vendido separadamente ou na McOferta de Big Mac – além de materiais promocionais confeccionados pelas instituições participantes e tíquetes antecipados (no valor de R$ 15,50) – é revertido para instituições de apoio e combate ao câncer infanto-juvenil do País.





Nesta edição, a Rede de Combate ao Câncer de Mogi novamente vai apoiar o Tucca, com o projeto “Trenzinho Leva e Traz”, que tem como objetivo oferecer transporte a crianças e adolescentes em tratamento no Hospital Santa Marcelina/Tucca, de Itaquera, vindos da Região do Alto Tietê e do Itaim Paulista.

Os interessados em colaborar com a iniciativa podem adquirir os tíquetes do Big Mac hoje, nas próprias lanchonetes do Mogi Shopping ou de Braz Cubas. Também estarão à venda camisetas da campanha, ao preço de R$ 20,00, com ilustração assinada pela paciente Ana Clara Martinez Blecha.

Em todo o País, já foram destinados cerca de R$ 190 milhões para mais de 100 instituições brasileiras, em mais de 21 estados, além do Distrito Federal. As doações têm viabilizado a implantação de ambulatórios, alas de internação dedicadas às crianças e adolescentes, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), centrais de quimioterapia, casas de apoio e até unidades de transplante de medula óssea.