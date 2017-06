Matosinhos será o técnico do União

Esportes

GERSON LOURENÇO

A diretoria do União efetivou Cláudio Roberto Matosinhos no comando técnico do time para as próximas quatro partidas do clube no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Ele será apresentado aos jogadores, na manhã desta terça-feira (6), no Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos, em Biritiba Ussú. O novo comandante era o auxiliar técnico de Paulo Mulle, que deixou a direção do elenco após a derrota diante do Manthiqueira, no último domingo, no Estádio Nogueirão. Sua estreia será no próximo domingo, no pega contra o Jabaquara, também no campo da Vila Industrial, em duelo válido pela segunda rodada do returno do estadual.

Matosinhos ganhou um grande presente de aniversário, já que completou 37 anos de idade no último domingo. Os dirigentes do União decidiram por uma solução caseira para o lugar de Mulle, após reunião realizada na tarde de ontem. De forma oficial, os dirigentes do alvirrubro ainda não se manifestaram.

Matosinhos disse a O Diário que vai aproveitar a chance para mostrar o seu trabalho à frente de um time profissional. Natural de São Bernardo do Campo e hoje morador de Diadema – Grande ABC -, ele sempre atuou nas categorias de base de vpariuos clubes da Região do Grande ABC. “Estou sempre estudando. Fiz cursos de técnico com os melhores do Brasil e vou trentar colocar em prática o que aprendi”, disse Matosinhos.

Como conhece os jogadores, Cláudio Matosinhos acredita que não terá muita dificuldade para implantar seu estilo de trabalho. “Vamos trabalhar para alcançar a meta, que é a classificação. Como conheço o grupo, e´fazer algumas modificações para melhorar”, finalizou o novo técnico do União.

Paulo Mulle comunicou aos jornalistas sobre sua saída por volta das 12h45 de anteontem, logo após deixar os vestiários do Estádio Nogueirão. Chateado, disse que deixa o comando técnico para ajudar na recuperação do time no campeonato. Além de ter que vencer os rivais, o União terá que torcer contra o Real Cubatense. “Os jogadores fazem o melhor, mas não é o suficiente. Apenas com conversa não adiante mais. Talvez com a minha saída, faltando quatro partidas para o fim da primeira fase, as coisas aconteçam”, assinalou Mulle, a O Diário.

Mulle também afirmou que fez um ótimo trabalho no União e dá a fórmula para o time reagir. E se mostra muito seguro sobre uma análise do tempo que ficou com o alvirrubro. “Fizemos o melhor para tirar o máximo desta equipe, fisicamente e taticamente. Agora com a minha saída, quem assumir terá que motivar muito o grupo, porque criamos uma parceria muito boa, mas infelizmente não aconteceu como merecíamos”, ressaltou Mulle.

Nesta temporada, Mulle comandou o União no Paulista da Segunda Divisão em sete partidas. Obteve uma vitória, três empates e quatro derrotas. Dos 21 pontos disputados, ele conseguiu seis – 26% de aproveitamento.