Matosinhos mira no próximo jogo

Esportes

A vitória por 2 a 1 sobre o América-SP, no último sábado, deixou o União Mogi em boas condições na briga pela classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quarta divisão estadual). No próximo domingo, às 10h, o time mogiano pode até empatar com o XV de Jaú, fora de casa, para avançar à próxima fase sem depender de outros resultados.

Apesar dessa boa vantagem que conquistou para a última rodada, o técnico Claudio Matosinhos, a princípio, não pensa em jogar “com o regulamento debaixo do braço” e pretende trabalhar a equipe com a ideia de vencer a partida.

“Como é um jogo fora, longe de Mogi, vamos trabalhar a cabeça deles em cima dessa viagem. O XV ganhou nesta rodada e ainda tem chances de se classificar, mas vamos lá para fazer um jogo excelente. Vamos jogar bola para buscar a classificação. Nada de empate. Nós queremos a vitória!”, disse Matosinhos.

No último sábado, o gol que deu a vitória sobre o América-SP e deixou o União nessa situação favorável foi do atacante Igor, mais conhecido como Eto’o. Após a equipe mogiana sair na frente, os visitantes empataram, mas o camisa 7, que em determinado momento chegou a jogar de ala, marcou aos 29 minutos e deu números finais ao placar: 2 a 1.

“Estou muito feliz por termos saído com essa vitória e brigando pela classificação. Eu tenho essa facilidade de jogar na ala para ajudar a equipe e, no fim, ainda contribuí com um gol. Agora vamos trabalhar durante a semana para poder ir para Jaú e buscar os três pontos lá”, finalizou Igor.