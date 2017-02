Mato, maior causa de reclamação

Cidades, QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Um levantamento realizado pela Ouvidoria de Mogi das Cruzes, a pedido de O Diário, aponta quais são os principais problemas e demandas dos mogianos, moradores em sua maioria nos bairros periféricos. Em janeiro, a maior parte das reclamações foi direcionada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, responsável pela zeladoria de ruas, avenidas e equipamentos públicos, e a setores como o Departamento de Fiscalização. De dezembro a março, período das chuvas, as solicitações mais comuns são limpeza de terrenos particulares vazios e o reparo de buracos em ruas e avenidas.

Nos 31 dias do primeiro mês de 2017, foram 655 pedidos de serviços, correspondentes a 36,5% das ligações feitas ao telefone 156, ou pelo e-mail (ouvidoria@mogidascruzes.sp.gov.br) e pessoalmente na Prefeitura. Logo na sequência, os mogianos apelam por mais segurança (20,7%), saúde (19,9%), transportes (8,6%) e obras (2,3%) – o restante dos chamados está distribuído entre outras secretárias e corresponde a 12% dos atendimentos.

Esses números não reproduzem a totalidade de solicitações encaminhadas à Prefeitura, que descentralizou a Ouvidoria e criou um setor específico para as questões da Saúde, e recém implantou um atendimento móvel, que deverá atender a população em equipamentos públicos dos bairros mogianos.

O balanço demonstra, ainda, que a maioria do público recorre à Ouvidoria para cobrar a Prefeitura por serviços que precisam ser feitos na vizinhança dos solicitantes ou nos bairros da Cidade. De 1 a 31 de janeiro, foram 1.822 solicitações, sendo 1.733 pedidos de serviços, 64 elogios e/ou agradecimentos, 15 denúncias e 10 sugestões.

E onde moram as pessoas que mais se valem desse serviço para buscar a resolução dos problemas pessoais ou da comunidade onde vive? A maior parte reside no Bairro do Botujuru (56 pessoas), seguido do Mogi Moderno (35), Jundiapeba (28), Jardim Aeroporto (19) e Vila Brasileira (19). Todos bairros que demoraram ou endo só agora estão recebendo os serviços de infra-estrutura, com exceção do Mogi Moderno, mais próximo da região central, e que conta com mais equipamentos urbanos. Logo atrás destes o endereço dos pedidos residem nos demais bairros – Mogi, com mais de 430 mil habitantes, possui oito distritos e cerca de 300 bairros e loteamentos [um número estimado e em expansão].

Após registrar o pedido e/ou denúncia, o cidadão recebe um número de protocolo e pode acompanhar pelo site da Prefeitura o andamento das providências tomadas para responder à solicitação. A Central de Serviços é a responsável por atualizar esses dados. Em média, a espera pela correção de uma situação problemática leva até 40 dias.

Comparação

Os números da Ouvidoria de janeiro do ano passado demonstram uma diferença no primeiro posicionamento dos pedidos mais recebidos pelo serviço. Questões relacionadas à Saúde estão no topo das solicitações, com 800 pedidos (37%) e, na sequência, Serviços Urbanos, 517 (23,9%), Segurança com 451 (30,8%), Transporte com 148 (6,8%) e Semae, 70 (3,2%). A mudança no perfil das demandas deve-se às condições climáticas (esse ano, as chuvas estão mais intensas) e a inexistência, àquela época, da Ouvidoria da Saúde. O índice pluviométrico de janeiro foi de 388,3 milímetros, 43,7% maior do que o registrado no ano passado: 270,5 milímetros.