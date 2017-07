Mato atrapalha a vida de pedestres em César de Souza

QUADRO DESTAQUE

O líder comunitário de César de Souza, Edson Luiz Santos Augusto, está incomodado com o mato que cresce em calçadas e atrapalha os pedestres em algumas ruas do Distrito, como na Avenida Ricieri José Marcatto e na Rua Aloísio de Azevedo. Também relata problemas com sujeira e acumulo de lixo na área da feira livre.

Segundo ele, um dos pontos críticos na Ricieri fica na altura do número 2486; e na Aloísio, em frente ao número 226 . “O mato alto atrapalha a visão das pessoas que ficam no ponto de ônibus e impede a passagem”, comenta.

Sobre as calçadas da Ricieri, a Secretaria Municipal de Segurança informa que vem acompanhando o caso, com notificações e autuações ao responsável pelo imóvel, de acordo com o que determina a legislação municipal. Já sobre a reclamação a Rua Aloisio de Azevedo, esclarece que uma equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas irá ao local e, se verificar a irregularidade, alega que o responsável pelo imóvel será notificado. A Prefeitura destaca ainda está realizando mutirões do Cuida+Mogi em César, serviços que serão executados neste sábado na Vila Nova Aparecida, onde fica a área da feira.