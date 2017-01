Mato alto em diversos pontos da Cidade preocupa moradores

QUADRO DESTAQUE

O mato alto que cresce ao redor de escolas, em calçadas, praças e demais espaços públicos preocupa moradores em diversos bairros de Mogi das Cruzes. Em alguns locais, a situação é tão crítica que a vegetação chega a esconder a passagem de pedestres. Com a volta às aulas programada para a próxima semana, pais de alunos pedem celeridade nos serviços de manutenção. A Prefeitura diz que o mato cresce mais rapidamente durante o período chuvoso e garante que os serviços de roçagem estão em dia (leia mais nesta página).

O presidente da Associação dos Moradores do Jardim São Pedro e Região, Adalberto Santana de Andrade, diz que entrou em contato com a Prefeitura no último dia 15 de janeiro reclamando da situação das Academias da Terceira Idade (ATIs) do Distrito. “No dia seguinte, recebi uma resposta dizendo que a limpeza aconteceria no dia 18. Fui conferir, e vi que não fizeram nada”, reclama.

Andrade ressalta que as academias “estão tomadas pelo mato”, sobretudo a localizada na Rua Hugo Miranda dos Santos, atrás da sede da Administração Regional de César. “Os moradores utilizavam bastante aquela ATI. Pararam de usar por causa da sujeira”, completa.

Ao menos duas escolas de César também estão tomadas pelo mato alto. Na Escola Municipal Professora Guiomar Pinheiro Franco também tem vegetação alta na calçada, mas o que preocupa os moradores é o terreno baldio localizado à frente da entrada. O ajudante de motorista Orlando José Santana, de 57 anos, relata que a vegetação escondeu a calçada. “Tem chovido muito, o mato cresce mesmo. Até em casa fica difícil manter a grama em dia. Mas a Prefeitura tem que tomar mais cuidado com as escolas, por causa das crianças”, avalia.

O forneiro Gilson Fernandes, de 51 anos, observa que a calçada da Escola Estadual Professora Dora Peretti também está em más condições de conservação. “As aulas já vão começar e a gente não está vendo nada sendo feito. Espero que até lá todo esse mato seja cortado”, cobra. Na lateral da escola, a copa de uma das árvores toma totalmente a calçada.

O líder comunitário Edson Luiz dos Santos, de 61 anos, diz que a situação preocupa responsáveis pelos alunos. “Todo ano a gente tem que fazer esse tipo de reclamação. No ano passado, só foram limpar as escolas após o início das aulas. Agora, queremos ver se o serviço pode ser feito com antecedência”, pondera.

Outros bairros

No Conjunto São Sebastião, a ATI localizada na Rua Vereador Plácido Campolino também está tomada pelo mato alto. Quem passa pela via principal, a Rua Francisco Ruiz, mal consegue enxergar os equipamentos destinados a exercícios ao ar livre.

A situação é a mesma na Vila da Prata. Os canteiros da Praça Januário Figueira da Silva estão com mato alto, fazendo com que a ATI fique escondida, no alto da área de lazer. A dona de casa Marinalva Francisca de Jesus, de 74 anos, diz que a situação é comum no local. "É difícil ver essa praça com a grama cortada", aponta.









No Rodeio, a ATI da Rua Emílio Dias do Prado também está tomada pelo mato. O estudante Thiago Loureiro Sampaio, de 27 anos, destaca o “abandono” da área de lazer. “Muita gente aqui no bairro usa a ATI e até ajuda a cuidar dos equipamentos. Mas, a Prefeitura não está fazendo a parte dela, infelizmente”, finaliza.

O outro lado

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos diz que a demanda por serviços de corte e roçagem sofre um aumento nesta época do ano por causa das chuvas, que fazem com que o mato cresça mais rapidamente. Em nota encaminhada à redação de O Diário, a Pasta ressalta que existe uma programação, por meio da qual todos os espaços públicos atendidos pelas equipes da Prefeitura recebem manutenção em um intervalo médio de três a quatro meses.

“Quando há um caso emergencial, esse cronograma é ajustado e o local com maior necessidade é atendido prontamente. É dessa forma que as equipes atuam ao longo de todo o ano”, relata. Ainda de acordo com a Secretaria, neste período, em razão das chuvas, o número de demandas cresce, fazendo com que os atendimentos emergenciais ocorram com mais frequência.

A Pasta garante que as ATIs visitadas ontem por O Diário receberam serviços recentes – a roçada mais antiga aconteceu em novembro do ano passado. “As equipes de Limpeza Pública seguem atuando diariamente e vão averiguar os locais apontados pela reportagem”, completa a nota. Por fim, a Secretaria ressalta que os trabalhos serão executados obedecendo ao critério de urgência e conforme a capacidade operacional das equipes.

