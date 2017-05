Caderno A - Capa

No dia em que é marcado a abolição da escravatura, a mogiana Maristela Afro mostra a “Voz da Senzala”, título do show que apresenta esta noite. Na ocasião, ela faz uma homenagem à sambista Clementina de Jesus, conhecida por recuperar em seus cantos a conexão afro-brasileira. O evento acontece hoje, às 20 horas, no Centro Cultural, e os ingressos custam R$ 20.

“Acho que a data não poderia ser outra para ter esta cantora como referência, já que, assim como eu, ela era ativista do movimento negro, cantava músicas que passavam esta mensagem e tem ainda uma linda história”, explica Maristela.

O repertório vem sendo preparado há dois meses, quando a cantora mogiana passou a assistir vídeos da homenageada, além de ler bastante sobre a história de sua trajetória. Muito antes disso, o encantamento aconteceu em uma participação de Clementina no ‘Perdidos na Noite’. “Neste programa ela cantou com um dos câmeras e foi muito legal. A partir dali comecei a me interessar ainda mais pela carreira dela”, conta.

Oito músicos acompanham Maristela no palco. A banda é formada por Pedro Cirilo, na bateria, Kelvin Lucas, no violão, João Irapuã, na percussão, os irmãos Dimas, Rosane e Roberto, nos vocais, Edgard, no surdo, além de Rodrigo Rafael, que toca o cavaco. “Estamos ensaiando bastante para levar um show bem bonito para o público”, anima-se a cantora.

Maristela espera que tenha uma plateia cheia nesta noite, muito mais pela importância da causa. “Espero que as pessoas realmente compareçam neste show e participem do evento, que foi preparado com muito carinho. Isso é muito importante para que os mogianos possam valorizar cada vez mais a cultura afro”.

O Centro Cultural está localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro. Outras opções podem ser obtidas ainda pelo telefone 4798-6988.